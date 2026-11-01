Eicma, martedì alla Fiera di Milano Rho l’inaugurazione dell’83esima edizione

MILANO (ITALPRESS) – Si terrà martedì 3 novembre alle ore 11, nella Sala Martini del Centro Servizi di Fiera Milano Rho, Porta Sud, l’inaugurazione dell’83ª Edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Con oltre un secolo di storia e la partecipazione di imprese provenienti da 52 Paesi, EICMA rinnova il suo ruolo di riferimento mondiale per l’industria motociclistica, la filiera collegata e gli appassionati. Alla cerimonia sono attesi Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Matteo Zoppas, presidente di ICE; Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano; e Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA. A fare gli onori di casa saranno Pietro Meda, presidente di EICMA, e Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).