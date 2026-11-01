X
<
>

Frosinone, lite in stazione a Castro dei Volsci: uomo ucciso a coltellate

| 1 Novembre 2026 02:03 | 0 commenti

Frosinone, lite in stazione a Castro dei Volsci: uomo ucciso a coltellate

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –   

Un uomo è rimasto ucciso in una lite finita a coltellate a Castro dei Volsci, nel Frusinate. La vittima è un 48enne del posto. L’aggressione è avvenuta nei pressi di un bar vicino alla stazione intorno alle 21. I soccorritori hanno fatto intervenire un elicottero per trasferire l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fermato una persona che era stata vista con la vittima poco prima del delitto. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA