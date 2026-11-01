ICE, Zoppas “Al MotoGP di Sepang 60 buyer da 13 Paesi per promuovere il Made in Italy”

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS) – In occasione del Petronas Grand Prix of Malaysia 2026, in programma al Sepang International Circuit, ICE Agenzia, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA), MotoGP Sports Entertainment Group e con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Kuala Lumpur ha organizzato la seconda edizione del Forum B2B Motorsport, presso la MotoGP VIP Lounge ITA al circuito internazionale di Sepang.

Il Forum ha coinvolto 10 aziende italiane di primo piano della filiera motociclistica: Acerbis Italia, Alpinestars, Andreani Group International, Athena Group, Dainese, Forelettronica, Givi, Pirelli Tyre, Reds e Rizoma. La presentazione ufficiale di Italian Excellence at MotoGP Sepang 2026: connecting Italy and Malaysia, ha riunito rappresentanti delle istituzioni e delle principali organizzazioni del settore motociclistico. Sono intervenuti Matteo Zoppas, Presidente di ICE-Agenzia; Raffaele Langella, Ambasciatore d’Italia in Malesia; Giovanni Copioli, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e Mariano Roman, Presidente di ANCMA.

L’incontro ha approfondito il ruolo dell’industria motociclistica italiana sui mercati internazionali, con particolare attenzione alle esportazioni, all’innovazione tecnologica, al design e alle opportunità di collaborazione con i partner asiatici.

‘Dopo i risultati della prima edizione del 2025, il Forum B2B Motorsport è stato rinnovato e ampliato, coinvolgendo circa 60 buyer e operatori provenienti da 13 Paesi dell’area Asia-Pacifico e favorendo la realizzazione di circa 230 incontri B2B – ha detto Zoppas -. La concomitanza con il Gran Premio della Malesia ha offerto alle 10 aziende italiane partecipanti un’opportunità privilegiata per incontrare potenziali partner commerciali in un contesto di grande visibilità internazionale. L’Italia sfrutta l’attrattività internazionale di un evento come il MotoGP per coinvolgere e invitare operatori del settore, clienti e media in un contesto in cui sono già presenti i produttori del Made in Italy. Una presenza che crea le condizioni ideali per favorire gli incontri e moltiplicare le opportunità di business matching. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di diplomazia della crescita, in cui la promozione del Made in Italy si integra con la diplomazia dello sport per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e rafforzare la presenza italiana sui mercati asiatici. Il settore motociclistico, nel quale l’Italia esprime competenze industriali, tecnologiche e di design riconosciute a livello internazionale, offre significative opportunità di sviluppo commerciale e di collaborazione con gli operatori della regione’.

Per Zoppas ‘l’Asia costituisce un mercato di particolare interesse: nel 2025, solo la Malesia ha importato circa 107 milioni di euro di esportazioni italiane di motocicli, componenti e accessori dall’Italia verso il Paese. l’Italia si è confermata il terzo fornitore dell’Unione europea in questo comparto. Un risultato che testimonia la competitività delle nostre imprese e il potenziale di ulteriore crescita, nonostante la flessione registrata nel primo semestre del 2026. Attraverso iniziative mirate come questa, ICE-Agenzia contribuisce a tradurre le opportunità dei mercati internazionali in occasioni concrete di business per le imprese italiane, in linea con la strategia del Governo, grazie all’importante attività di politica economica del Primo Ministro Giorgia Meloni, e con il Piano per l’export promosso dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che puntano a raggiungere 700 miliardi di euro di esportazioni. L’obiettivo è consolidare le relazioni commerciali esistenti, favorire l’acquisizione di nuovi clienti e accompagnare le aziende italiane verso nuovi mercati e opportunità di crescita’.

‘Organizzare questo appuntamento qui in Malaysia infonde grande fiducia nel rilancio della cooperazione economica bilaterale nei settori del motorsport e delle moto – ha spiegato l’Ambasciatore d’Italia in Malesia, Raffaele Langella – Le nostre aziende presenti a Sepang sono il miglior simbolo del Made in Italy. Insieme a partner chiave come ICE, Federmoto, ANCMA, EICMA e al MotoGP, continueremo a fare squadra – con grande passione e intraprendenza – per consolidare la partnership Italia-Malaysia nel mondo delle due ruote’.

Nel corso dell’iniziativa, Carmelo Ezpeleta ha espresso apprezzamento per l’organizzazione del Forum e per il carattere innovativo di un progetto che affianca alla dimensione sportiva della MotoGP una concreta opportunità di incontro e sviluppo commerciale per le imprese. Anche i rappresentanti delle organizzazioni di settore e le aziende partecipanti hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa e per le opportunità di networking e di business matching offerte dal programma.

Il settore motociclistico rappresenta una componente significativa del patrimonio industriale italiano, grazie alla capacità delle imprese di coniugare tradizione manifatturiera, ricerca tecnologica, prestazioni, sicurezza e design. La presenza italiana alla MotoGP di Sepang valorizza questo patrimonio in un contesto internazionale di particolare rilevanza per il mercato asiatico, dove la passione per le due ruote si accompagna a prospettive di sviluppo per i produttori di motocicli, componentistica, accessori e abbigliamento tecnico.

La competizione sportiva costituisce inoltre un importante laboratorio di innovazione, nel quale le tecnologie sviluppate per le massime prestazioni possono contribuire all’evoluzione dei prodotti destinati al mercato. Attraverso il Forum B2B, ICE Agenzia intende quindi trasformare la visibilità internazionale offerta dalla MotoGP in opportunità concrete per le imprese italiane, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e sostenendo i percorsi di internazionalizzazione della filiera.

L’edizione 2026 del Forum assume un significato particolare anche nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di ICE Agenzia. In occasione della presentazione istituzionale è stato proiettato il video promozionale realizzato per l’anniversario. Anche l’allestimento della VIP Lounge ITA è stato caratterizzato dalla grafica celebrativa del centenario, integrata con elementi visivi dedicati alle realtà italiane del settore motociclistico presenti all’evento.

L’iniziativa ha così rappresentato un’occasione per unire la promozione delle imprese italiane alla valorizzazione del ruolo svolto da ICE nel sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e nel favorire l’accesso delle aziende ai mercati internazionali. Come già nella precedente edizione, è stata inoltre assicurata visibilità al progetto “Moto d’Italia, Cultura oltre la pista”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito delle attività di diplomazia sportiva. Il progetto mira a promuovere all’estero l’immagine e l’eccellenza delle aziende motociclistiche italiane, utilizzando lo sport come strumento di valorizzazione del Made in Italy.

Con la seconda edizione del Forum B2B Motorsport, ICE Agenzia, FMI e ANCMA confermano il proprio impegno a sostegno dell’internazionalizzazione della filiera motociclistica italiana e del rafforzamento delle relazioni economiche con i mercati asiatici.

‘La seconda edizione del Forum B2B presso il circuito di Sepang conferma il valore strategico di iniziative capaci di creare connessioni tra le imprese italiane e i principali operatori dei mercati internazionali in un contesto geopolitico che, al contrario, sembra alimentare tensioni e fratture – le parole di Mariano Roman, Presidente di ANCMA –. Non è un caso se ci siamo affidati allo sport e, in particolare, alla vetrina internazionale della MotoGP per trovare un terreno di confronto capace di favorire nuove relazioni commerciali e creare occasioni di crescita. Il successo di queste iniziative dimostra e, al tempo stesso, rafforza la determinazione delle nostre aziende a continuare a investire, innovare e cogliere nuove opportunità di business’.

‘Ritengo che il Forum B2B sia già divenuto un appuntamento di riferimento per le aziende italiane – ha sottolineato Giovanni Copioli, Presidente FMI -. La collaborazione tra ICE, ANCMA, FMI e MotoGP Sports Entertainment Group sta dando riscontri molto positivi, garantendo la possibilità ai rappresentanti delle nostre industrie di rafforzare il loro marchio e il loro business oltre che per favorire la divulgazione del Made in Italy. È un lavoro di squadra che, sono certo, restituirà ancora ottimi risultati’.

Il Forum B2B Motorsport conferma così il valore di un’iniziativa che unisce sport, industria e diplomazia economica, utilizzando la visibilità internazionale della MotoGP per promuovere il saper fare italiano e creare nuove prospettive di collaborazione tra Italia, Malesia e l’intera area Asia-Pacifico.

– Foto ufficio stampa Agenzia ICE –

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