MotoGp nel caos, salta il Gp del Qatar? Cosa sta succedendo

(Adnkronos) – La vicenda sta assumendo contorni che vanno oltre le normali dinamiche di confronto. Cosa sta succedendo nel mondo della MotoGp verso il Gran Premio del Qatar della prossima settimana? Archiviato il Gp di Sepang, una parte dei piloti non considera la trasferta opportuna, considerando un quadro internazionale sempre più delicato. E alza la voce. Il conflitto in Medio Oriente e le tensioni che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran rendono difficile ignorare i timori legati alla sicurezza. Anche se l’organizzazione ha già chiarito la volontà – tra le proteste – di proseguire con il calendario del Motomondiale. Un calendario che, tra sette giorni, potrebbe tra l’altro vedere la vittoria del titolo mondiale di Marc Marquez.

Il Gp del Qatar, riprogrammato per domenica 8 novembre dopo il rinvio di aprile, resta al centro delle preoccupazioni dei piloti. Nonostante le rassicurazioni della MotoGp, l’instabilità in Medio Oriente lascia aperti diversi interrogativi, soprattutto sul rischio di una possibile chiusura dello spazio aereo. I piloti chiedono quindi maggiori garanzie e un coinvolgimento nelle decisioni della MotoGp, anche se il fronte contrario alla trasferta si è pian piano ridimensionato. La protesta, come chiarito da Alex Rins e Fabio Di Giannantonio, non è uno scontro con gli organizzatori, ma punta a tutelare la sicurezza di tutti.

I vertici della MotoGp, guidati da Carmelo Ezpeleta, continuano a confermare l’intenzione di correre in Qatar, forti delle rassicurazioni delle autorità locali e di un piano che prevede evacuazioni e rimpatri in caso di emergenza. Ma, tra i piloti, le preoccupazioni restano. L’assenza di divieti ufficiali rende complicato annullare l’evento senza pesanti conseguenze economiche. In primis per i piloti che, se decidessero di non partire, rischierebbero sanzioni ed esclusioni dai successivi appuntamenti della stagione.