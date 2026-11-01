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Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 1 novembre

| 1 Novembre 2026 09:04 | 0 commenti

Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 1 novembre

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Nuova puntata di Verissimo oggi su Canale 5, a partire dalle 15.45 di domenica 1 novembre. Silvia Toffanin apre il pomeriggio raccontando la carriera e il percorso di Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, protagonisti dell’attesa terza stagione della serie Viola come il mare, in onda dal 4 novembre su Canale 5. 

Pagina di calcio con Diego Armando Maradona Jr che ricorderà il grande Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo contro l’equipe medica, che aveva in cura suo padre, scomparso nel 2020. 

Quindi, si racconteranno il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia che parlerà del delicato intervento che ha affrontato recentemente e Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente tra i concorrenti di Grande fratello Vip. 

La trasmissione si occuperà quindi del caso di David Rossi. Per la prima volta insieme per una intervista televisiva saranno ospiti a Verissimo Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa e dopo due archiviazioni del caso come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio. 

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