Ancora una sparatoria negli Usa, “molte vittime” vicino a spiaggia in California

(Adnkronos) – Sono stati segnalati “numerosi morti e feriti” a causa di una sparatoria vicino alla spiaggia di Moss Landing, nei pressi della baia di Monterey in California. Lo ha reso noto l’ufficio dello sceriffo della contea di Monterey spiegando che agenti e investigatori sono sul posto mentre Jetty Road e la spiaggia statale di Moss Landing sono chiuse. Al momento non si conosce il numero esatto delle vittime, né il motivo che ha portato alla sparatoria o l’identità dell’aggressore, ma è stato escluso che esista un pericolo per la comunità.

Soltanto ieri almeno quattro persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in tre distinte sparatorie avvenute nella notte nel quartiere di Deep Ellum a Dallas, in Texas, dopo i festeggiamenti di Halloween. Un’altra persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all’esterno del Legion Field di Birmingham, in Alabama, al termine del Magic City Classic, tradizionale partita di football universitario tra Alabama A&M University e Alabama State University. Un morto e sei feriti è invece il bilancio di una sparatoria in un negozio Spirit Halloween a Fairfield, in California, avvenuta sabato 31 ottobre.