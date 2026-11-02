Antonelli, ‘regalo’ speciale dopo la vittoria del Mondiale di Formula 1: Kimi porta a casa il… pannello del campione

(Adnkronos) –

Kimi Antonelli sorride, piange e festeggia dopo la vittoria del Mondiale di Formula 1. Il terzo posto nel Gp del Messico vale la certezza del titolo iridato per il pilota della Mercedes e la grande festa a Mexico City. Con una curiosità: dopo il successo e le interviste di rito, il fuoriclasse azzurro si è fatto anche un ‘regalo’, portando con sé il pannello utilizzato per celebrare la vittoria del titolo. “Sarà una vittoria che ricorderò per sempre” ha spiegato Kimi in un video diffuso dai canali social della Mercedes. Poi, quando qualcuno gli fa notare come il pannello portato a braccio sia molto bello, la risposta arriva tra i sorrisi: “Sì, lo ruberò…”.

Antonelli ha vissuto in Messico il momento più importante della sua carriera, diventando a 20 anni il più giovane campione della storia della Formula 1: “Questa è stata una giornata speciale, sono davvero felice e ringrazio dal profondo del mio cuore tutte le persone che mi sono state accanto. Non ho mai pianto così tanto”.