Ascolti tv 1 novembre, ‘Libera’ vince prime time col 16,4%: ma Tv8 arriva all’11,9% con Formula1

(Adnkronos) – Serata segnata dalla vittoria di Kimi Antonelli, quella di domenica primo novembre. Nella sfida degli ascolti, infatti, se Rai1 conquista il gradino più alto del prime time con la serie ‘Libera – Il Caso Elena Palma’, vista da 2.681.000 telespettatori pari al 16,4% di share, il nuovo campione del mondo di Formula1 consegna a Tv8 – che ha trasmesso il Gran Premio di Formula1 – l’11,9% di share e 1.698.000 telespettatori. Canale5, da parte sua, si aggiudica il secondo gradino del podio con ‘Racconto di una Notte’, programma seguito da 1.821.000 telespettatori (share dell’11.7%). Medaglia di bronzo per ‘Che Tempo Che Fa’ che ha ottenuto 1.453.000 telespettatori e l’8,4% di share. Da segnalare poi che nella fascia del Daytime del pomeriggio su Rai1, per la quarta domenica di seguito, ‘Linea Verde’ si è confermato il programma con lo share più alto di tutta la televisione italiana, raggiungendo il 25,6% e 2.919.000 telespettatori.

Fuori dal podio su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ ha realizzato 911.000 telespettatori e il 7,8%, mentre su Retequattro ‘Fuori dal Coro’ ha totalizzato 626.000 telespettatori e il 4,9%). Su La7 ‘Midtrump – Un Voto su Donald’ ha interessato invece 502.000 telespettatori e il 3% di share. Su Rai2 ‘The Rookie’ è stato seguito da 560.000 telespettatori (share del 3%) mentre su Rai3 ‘Falstaff’ dal Teatro dell’Opera di Roma ha registrato 224.000 telespettatori pari all’1,3% di share.

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto 4.325.000 telespettatori (22,4% di share) mentre su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha raggiunto 3.967.000 telespettatori e il 20,5%. Tornando al daytime del pomeriggio su Canale5 ‘Amici’ ha totalizzato 2.542.000 telespettatori e uno share del 21,7%. A seguire ‘Verissimo’ è stato seguito da 2.204.000 telespettatori (share del 21%) nella prima parte e 1.968.000 spettatori (15,7% di share) nella seconda parte. Su Rai1 ‘Domenica In’ ha interessato, invece, 2.040.000 telespettatori (share del 17,9% di share) nella prima parte e 1.712.000 telespettatori (16,4% di share) nella seconda.