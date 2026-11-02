Astm si aggiudica contratto da 864 mln dollari per il Golden Gate

Milano, 2 nov. (askanews) – Astm, gruppo infrastrutturale italiano, si è aggiudicato attraverso la controllata statunitense Halmar International un contratto da 863,9 milioni di dollari (circa 770 milioni di euro) per l’adeguamento sismico del Golden Gate Bridge di San Francisco, in California.

Il contratto, assegnato dal Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, riguarda la fase finale del programma di messa in sicurezza del ponte, inaugurato nel 1937, che collega San Francisco alla contea di Marin. Il completamento dei lavori è previsto per settembre 2031.

Gli interventi comprendono il rafforzamento delle due torri e delle campate laterali, la sostituzione dei giunti di isolamento sismico, il consolidamento delle strutture e l’installazione di 28 dispositivi per dissipare l’energia prodotta dai terremoti.

L’obiettivo è consentire al ponte di resistere a un forte sisma e di tornare rapidamente operativo per i soccorsi e il traffico. Il Golden Gate è lungo 2,7 chilometri, dispone di sei corsie e registra un traffico medio giornaliero di oltre 95mila veicoli.