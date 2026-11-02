Calcio, classifica serie A, oggi due partite

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Roma, 2 nov. (askanews) – Questo il programma e la classifica di serie A dopo i match disputati sabato e domenica:
Decima giornata: Bologna-Monza 2-1, Udinese-Roma 2-5, Milan-Inter 3-1; Como-Venezia 1-0, Frosinone-Torino 2-0, Lazio-Cagliari 2-1, Lecce-Genoa 1-2, Juventus-Napoli 2-0; lunedì 2 novembre: ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina, ore 20.45: Atalanta-Parma.
Classifica: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Napoli, Bologna 14, Cagliari, Genoa, Torino 13, Atalanta 11, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese, Parma, Fiorentina 5, Venezia 3.
Undicesima giornata: venerdì 6 novembre: ore 20.45: Venezia-Udinese; sabato 7 novembre: ore 15: Cagliari-Frosinone, Torino-Lecce, ore 18: Parma-Bologna, ore 20.45: Roma-Sassuolo; domenica 8 novembre: ore 12.30: Napoli-Lazio, ore 15: Genoa-Milan, Monza-Atalanta, ore 18: Inter-Como, ore 20.45: Fiorentina-Juventus.
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