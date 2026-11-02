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Due ciclisti investiti da un tir a Battipaglia: un morto e un ferito grave

| 2 Novembre 2026 14:03 | 0 commenti

Due ciclisti investiti da un tir a Battipaglia: un morto e un ferito grave

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(Adnkronos) – Due ciclisti sono stati investiti lungo la statale in provincia di Salerno. Un uomo di nazionalità del Bangladesh ha perso la vita, un connazionale è ricoverato in gravi condizioni. I due sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 18 a Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione, i due ciclisti stranieri sono stati investiti da un tir e sbalzati a una decina di metri. La dinamica esatta è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia, intervenuti sul posto per avviare rilievi e indagini.  

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