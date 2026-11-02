Esordio vincente per Musetti al Masters 1000 di Parigi, Darderi subito eliminato

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti supera il primo turno al Rolex Paris Masters, nono e ultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 6.309.095 euro, in scena sui campi in duro indoor de “La Defense Arena” di Parigi. Il tennista carrarino supera all’esordio il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(3) 7-6(10), completando il quarto successo di fila contro un Top 30 e regalandosi al secondo turno il duello contro il tedesco Alexander Zverev, che giocherà il suo primo incontro da numero 1 del mondo.

Luciano Darderi si ferma al primo turno. Il tennista azzurro, n. 21 Atp, si è arreso con un doppio 6-2 al qualificato australiano Rinky Hijikata. Tutto facile per Rafel Jodar: lo spagnolo, fresco dell’ingresso nella top 10 mondiale e testa di serie numero 9, ha liquidato per 6-2 6-3 il cileno Alejandro Tabilo.

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