Euronext sceglie Knibbe come prossimo amministratore delegato

Roma, 2 nov. (askanews) – Euronext, il gruppo che controlla anche Borsa Italiana, intende proporre David Knibbe come amministratore delegato e presidente del consiglio di gestione all’assemblea degli azionisti del 20 maggio 2027. Lo annunciato la società in un comunicato. La nomina è subordinata all’approvazione delle autorità nazionali competenti e del ministro delle Finanze olandese e sarà sottoposta al voto degli azionisti nell’assemblea del 20 maggio 2027.

La scelta del consiglio di sorveglianza, presieduto da Piero Novelli, segue la decisione di Stéphane Boujnah di lasciare l’incarico nel maggio 2027 e un processo di selezione che ha preso in considerazione diversi candidati.

Knibbe, amministratore delegato di NN Group dal 2019, svolgerà il nuovo incarico da Parigi.

“Dopo un processo approfondito e scrupoloso, siamo lieti di annunciare la scelta di David Knibbe come prossimo amministratore delegato di Euronext”, ha dichiarato Novelli. “La sua esperienza nelle integrazioni di successo e nella trasformazione tecnologica sarà di grande valore mentre Euronext continua ad attuare la propria strategia e investe nella crescita futura”.

“David Knibbe guiderà l’ambizioso percorso strategico di Euronext, facendo leva sulla notevole crescita e trasformazione realizzate sotto la guida di Stéphane Boujnah nell’ultimo decennio e accelerando le ambizioni del gruppo per gli anni a venire”, ha aggiunto. “Si avvarrà delle capacità del management e delle persone di Euronext per collegare ulteriormente i mercati europei dei capitali e far progredire l’Unione europea del risparmio e degli investimenti”.