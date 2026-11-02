Gp Messico, scintille al via tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc: cos’è successo

(Adnkronos) – Partenza col brivido per le Ferrari nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre. Lewis Hamilton, partito dalla pole position, è stato subito superato dal compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla terza posizione: tra i due c’è stato però un contatto tra la curva 3 e la curva 4, prontamente notato dalla direzione di gara e sanzionato con 5 secondi di penalità a Leclerc.

“Sono stato spinto fuori dal compagno di squadra” ha detto un contrariato Hamilton nel primo team radio. Al giro 25, l’inglese ha poi rincarato la dose: “La direzione di gara vuole far vincere Leclerc. Mi hanno rubato una vittoria”. Un nervosismo, quello di Hamilton, visibile anche dopo la bandiera rossa per l’incidente di Bottas al giro 46: sceso dalla monoposto, Lewis ha scalciato un monopattino, facendolo cadere a terra, prima di rientrare nel box.