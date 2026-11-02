Pieretti (Roma Capitale): “Guidiamo i giovani verso un uso consapevole dell’Ai”

(Adnkronos) – “Città Metropolitana continua il percorso avviato insieme all’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile. Anche quest’anno metteremo in campo un progetto che parlerà ai ragazzi di intelligenza artificiale con un camper itinerante nei vari Comuni della Provincia. L’obiettivo è creare un dialogo e alimentare il confronto, così da capire insieme come i ragazzi percepiscono l’Ai e che cosa possiamo fare noi per aiutarli in un uso consapevole”. È quanto affermato da Alessia Pieretti, consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale, in occasione degli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’on. Enzo Amich. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario ‘Oltre la medaglia’ dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile. Si tratta di un documentario che dà voce ai campioni per parlare ai giovani.

“Essere presente quindi non solo come amministratrice ma anche come donna di sport, come vincitrice di Coppa del Mondo di Triathlon moderno – sottolinea – è per me importante e stimolante”.