Pioggia e neve sull’Italia, Gussoni spiega cosa succede e perché “non è ancora inverno”

(Adnkronos) – L’Italia si prepara a giorni caratterizzati da piogge, vento e nevicate sull’Appennino, ma senza una vera e propria ondata di freddo. Le temperature resteranno leggermente sotto la media stagionale, con un calo delle massime fino a 4-6°C. Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori, mentre da giovedì 5 novembre è atteso un nuovo peggioramento con l’arrivo di un impulso instabile. A fare il punto sulle previsioni meteo dei prossimi giorni è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, intervistato dall’Adnkronos.

“Le aree maggiormente interessate dalle precipitazioni saranno Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. – spiega Gussoni – Il contestuale calo delle temperature massime, nell’ordine di 4-6°C, favorirà la neve lungo la dorsale appenninica: la quota neve si attesterà inizialmente sui 1200-1300 metri sul comparto centrale con accumuli comunque non superiori ai 5-10 cm, per poi risalire verso i 1500-1600 metri nel corso della giornata; sull’Appennino meridionale e sui rilievi isolani il limite delle nevicate si collocherà oltre i 1700-1800 metri”.

Oltre a pioggia e neve “è atteso un rinforzo dei venti di Grecale e Tramontana con raffiche fino a 40-50 km/h. A partire da martedì 3 novembre – continua Gussoni – l’espansione di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale favorirà condizioni di stabilità atmosferica su gran parte delle regioni settentrionali e centrali. La circolazione instabile con nuovi rovesci temporaleschi rimarrà attiva invece sulle due Isole Maggiori e sull’estremo Sud”.

“Da giovedì 5 novembre è atteso il transito di un secondo impulso instabile legato a un minimo depressionario posizionato a ovest dell’Italia: inizialmente le precipitazioni interesseranno le due Isole Maggiori, mentre da venerdì poi si estenderanno anche a parte del Nord Ovest e ai settori tirrenici. Le temperature si manterranno leggermente sotto le medie climatiche”, conclude Gussoni.