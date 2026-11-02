Pirelli, la gamma invernale rinnovata protagonista nei test indipendenti

ROMA (ITALPRESS) – A pochi giorni dal lancio del nuovo Scorpion Winter 3, Pirelli si prepara al cambio stagione con una gamma invernale completamente rinnovata negli ultimi 2 anni che, spiega una nota, include “prodotti pensati per ottimizzare prestazioni e sicurezza dei modelli premium”. Oltre allo Scorpion Winter 3, dedicato ai SUV, l’offerta comprende il P Zero Winter 2 per vetture ad alte prestazioni e il Cinturato Winter 3 per berline e crossover. Una gamma disponibile anche con la tecnologia Pirelli Elect, studiata per i modelli EV, in forte crescita in Europa. Tale rinnovamento profondo “trova conferme nelle prove comparative indipendenti dei principali enti e testate europee, dove gli invernali Pirelli hanno ottenuto vittorie e piazzamenti ai vertici, grazie a performance di riferimento nelle aree più rilevanti per la sicurezza”. Il successo si estende ai quattro stagioni: il Cinturato All Season SF3, il pneumatico all season più premiato nei test indipendenti, conta infatti quattro vittorie e sei ulteriori podi nelle più recenti comparative europee.

Come ogni anno, dal 15 novembre al 15 aprile scatta l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo dotazioni adeguate[3]. Nella scelta conta l’affidabilità sui diversi fondi, non solo su neve: per gran parte dei chilometri invernali si viaggia infatti su asciutto e bagnato. Sotto i 7°C, le mescole invernali, studiate per il freddo, offrono un’aderenza superiore a quelle estive, mentre il disegno battistrada contrasta l’aquaplaning e genera trazione su neve. Meritano attenzione le marcature sul fianco: M+S (Mud+Snow) indica un prodotto per fondi difficili, mentre 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake) attesta il superamento di severi test nelle condizioni più rigide. Importante anche adottare uno stile di guida adatto all’inverno: distanza di sicurezza maggiore, niente brusche accelerazioni e meno uso dei freni a vantaggio del freno motore.

Il Cinturato Winter 3, invernale per berline e crossover, ha ottenuto il primo posto nel test invernale 2026 di ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), il più grande automobile club d’Europa. Nella misura 225/50 R17, su 16 modelli, ha guadagnato il giudizio “molto consigliato” grazie al miglior voto sul bagnato e alla migliore valutazione nella sicurezza di guida. Descritto come molto equilibrato, vanta buoni risultati anche in efficienza e usura. Vittoria anche nel test AvD (Automobilclub von Deutschland): nella misura 225/45 R17, tra 15 pneumatici, è Testsieger (vincitore del test) con giudizio “molto buono”, grazie al miglior voto su bagnato e asciutto; il test ne sottolinea stabilità bilanciata, precisione dello sterzo e prestazioni di riferimento in frenata. Primo posto anche nella nuova comparativa di Auto Bild, condotta nella misura 205/55 R16 su Volkswagen Golf e con 14 pneumatici in gara: il Cinturato Winter 3 ha ottenuto il giudizio “esemplare” e il miglior punteggio complessivo, distinguendosi come riferimento sul bagnato grazie ai migliori valori nell’aquaplaning, agli spazi di frenata contenuti e all’handling preciso. Sul podio anche per Auto Express, Auto Bild Allrad – che ne ha apprezzato rumorosità molto contenuta, comportamento e frenata sul bagnato – e Tyre Reviews, dove ha ottenuto il miglior risultato sull’asciutto, con grip costante in frenata, handling efficace e buona resistenza all’aquaplaning sul bagnato. Il Cinturato Winter 3 sale così a sei podi su sette test, fra cui tre vittorie.

Il nuovo Scorpion Winter 3 debutta con una vittoria. Nella comparativa di alVolante, condotta nella misura 235/60 R18 su un’Alfa Romeo Stelvio, si è classificato primo su sei pneumatici invernali: a fare la differenza i risultati sul bagnato e la frenata più breve, oltre al miglior tempo sul giro e alle reazioni progressive ai cambi di direzione. Sulla neve è stato giudicato omogeneo e prevedibile, sull’asciutto equilibrato. Per la testata, il pneumatico “non ha veri punti deboli e brilla sul bagnato”.

Nella super comparativa annuale della rivista tedesca Auto Bild, il P Zero Winter 2 è salito sul podio con il giudizio “esemplare”, grazie a una guida precisa sia sul bagnato che sull’asciutto e a prestazioni eccezionali di frenata sul bagnato e su strada asciutta. Un risultato che conferma l’efficacia di un prodotto progettato per garantire sicurezza e piacere di guida alle vetture più prestazionali nelle difficili condizioni invernali.

Cinturato Winter 3, Scorpion Winter 3 e P Zero Winter 2 sono disponibili anche con tecnologia Pirelli Elect, su fitment dedicati al parco EV in crescita in Europa. Elect è la tecnologia Pirelli per veicoli elettrici e ibridi plug-in e risponde alle loro esigenze specifiche: maggiore autonomia[4] grazie alla bassa resistenza al rotolamento, comfort acustico superiore e maggiore durata. La sicurezza resta al centro, specialmente in inverno: i motori elettrici erogano una coppia elevata e immediata, che su freddo, bagnato e neve mette alla prova la trazione. Per questo Elect agisce anche sul grip, con mescole e disegni del battistrada studiati per scaricare a terra la potenza riducendo eventuali perdite di aderenza, e con una struttura rinforzata per sostenere il peso delle batterie. Anche chi guida un’elettrica può così affrontare la stagione fredda con un invernale equilibrato nelle diverse condizioni, senza rinunciare all’efficienza.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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