Sap, una nuova generazione di Supply Chain Collaboration per i processi Vmi di Pirelli

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(Adnkronos) – Sap ha avviato con Pirelli, azienda leader globale nella produzione di pneumatici, un progetto di Supply Chain Collaboration per evolvere i processi di Vendor Managed Inventory (Vmi) e rafforzare la collaborazione con i propri partner strategici di filiera. L’iniziativa con Sap nasce dall’esigenza di Pirelli di rendere la propria supply chain più connessa, trasparente e reattiva, mettendo a disposizione dei team Pirelli e dei suoi fornitori una piattaforma digitale comune per condividere informazioni fondamentali come stato delle giacenze, ordini di acquisto e spedizioni. Il progetto introduce una nuova tecnologia che abilita un modello di collaborazione strutturato e consente di superare una gestione prevalentemente transazionale del processo Vmi, favorendo una maggiore condivisione delle informazioni tra Pirelli e i suoi partner. Grazie a Sap Business Network for Supply Chain, i fornitori ottengono maggiore visibilità sulle informazioni necessarie alla pianificazione e alla gestione dell’inventario, mentre Pirelli migliora il coordinamento delle attività e la capacità di monitorare il processo di acquisto end-to-end.
Dopo cinque mesi di implementazione, guidata dai team di Pirelli Sap e Accenture, il progetto è andato live con i primi fornitori a fine luglio. Tra i principali benefici del progetto: Visibilità estesa sulla supply chain, grazie alla condivisione strutturata delle informazioni tra Pirelli e i partner coinvolti; gestione dell’inventario più efficace, grazie a una maggiore disponibilità e tempestività dei dati; standardizzazione dei processi, con riduzione delle attività manuali e della frammentazione nella gestione dei partner; maggiore reattività, con la capacità di identificare più rapidamente variazioni e necessità lungo la catena di fornitura. “Avere una piattaforma digitale comune con i nostri fornitori per la gestione del VMI significa ridurre le inefficienze legate a informazioni frammentate e processi manuali consentendoci di aumentare la velocità di reazione ai cambiamenti del contesto che è una delle leve chiave per avere supply chain più resilienti – ha commentato Luca Galantina, head of Value Chain di Pirelli – Insieme ai team di Sap e Accenture, stiamo costruendo un modello che crea visibilità e che pone le basi per continuare a evolvere la nostra collaborazione di filiera”.
Sap Business Network for Supply Chain estende i processi di supply chain oltre i confini dell’organizzazione, collegando Pirelli ai propri partner e creando continuità tra processi interni e collaborazione esterna. L’integrazione con le soluzioni Sap già presenti in Pirelli consente di valorizzare gli investimenti tecnologici effettuati, mantenendo una fonte informativa coerente e favorendo un’evoluzione progressiva verso una supply chain sempre più digitale e data-driven. “Con questo progetto, Pirelli apre la collaborazione lungo la supply chain a un nuovo livello – ha dichiarato Luca Urban, Head of IT Corporate di Pirelli – La condivisione strutturata delle informazioni con i nostri partner strategici non è semplicemente un’evoluzione tecnologica: abilita infatti un nuovo modello di collaborazione digitale, che supera la logica transazionale per creare maggiore integrazione e valore lungo l’intera filiera”. “Il progetto di Pirelli dimostra come Sap Business Network for Supply Chain possa trasformare la collaborazione di filiera da un insieme di transazioni isolate a un ecosistema connesso ed efficace – ha concluso Giacomo Coppi, head of Supply Chain Management, Sap Italia – Per le aziende manifatturiere italiane, condividere dati in tempo reale con i partner strategici rappresenta un vantaggio competitivo concreto”. Questo progetto rappresenta un primo passo all’interno di un percorso più ampio di evoluzione della collaborazione di filiera di Pirelli.
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