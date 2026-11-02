Suzuki e Torino FC, 500 partite nel segno della continuità

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki e Torino FC celebrano un importante traguardo: 500 partite insieme, testimonianza di “una collaborazione che si è consolidata nel tempo, rafforzando un legame fondato su valori condivisi e una visione comune dello sport”. Il numero 500, spiega una nota, è protagonista di “una maglia celebrativa, posizionato sul fronte maglia sotto il logo Suzuki, per rendere omaggio a un percorso costruito nel tempo attraverso la passione, l’impegno e lo spirito di squadra”. Il traguardo raggiunto rappresenta molto più di un anniversario: è l’espressione di “una collaborazione duratura tra due aziende che riconoscono nello sport valori quali: appartenenza, partecipazione, determinazione, capacità di lavorare insieme e l’attenzione alle persone”. Principi che accomunano Suzuki e Torino FC, alimentando una collaborazione che si traduce in un percorso condiviso da 14 anni. Le 500 partite disputate insieme celebrano il percorso condiviso da Suzuki e Torino FC stagione dopo stagione, con la stessa passione, determinazione e spirito di collaborazione che ne hanno accompagnato la crescita nel tempo.

“Celebrare 500 partite insieme al Torino FC significa riconoscere il valore di un percorso costruito stagione dopo stagione, sulla base di una visione condivisa e di valori che sentiamo profondamente nostri – sottolinea Massimo Nalli, Amministratore Delegato e CEO di Suzuki Italia, dichiara -. Passione, determinazione e spirito di squadra sono principi che accomunano il mondo dello sport e quello Suzuki, così come l’attenzione alle persone e la consapevolezza che ogni traguardo nasce dall’impegno collettivo. Siamo orgogliosi di essere al fianco del Torino FC e di condividere una collaborazione che va oltre la sponsorizzazione, rafforzando il legame con il territorio e con una comunità che vive lo sport come espressione di appartenenza. Questo anniversario rappresenta una tappa significativa del nostro cammino insieme e uno stimolo a proseguire con lo stesso entusiasmo verso le sfide future”, conclude.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).