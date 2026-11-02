Tennis, Musetti debutta con vittoria all’Atp di Parigi

Roma, 2 nov. (askanews) – Lorenzo Musetti ha debuttato alla grande all’Atp 1000 di Parigi, superando Hubert Hurkacz in due tie-break (7-6, 7-6) e confermando uno stato di forma sempre più brillante. Per il carrarino è la prima vittoria nell’ex Bercy dal 2022, ma soprattutto il quarto successo consecutivo contro un Top 30. Un segnale importante, arrivato su una superficie tutt’altro che favorevole alle caratteristiche del toscano. Perché battere Hurkacz sul veloce, con il servizio devastante del polacco, non è mai una passeggiata.