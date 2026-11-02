Volo Wizz Air Londra-Sofia dirottato a Budapest per allarme bomba: cos’è successo

(Adnkronos) – Un volo Wizz Air in viaggio dal Regno Unito verso la Bulgaria è stato dirottato in Ungheria, dopo un allarme bomba. Cos’è successo? Oggi, lunedì 2 novembre, il volo era in rotta da Londra a Sofia quando – come riferito dal ministro della Difesa ungherese Romulusz Ruszin-Szendi – avrebbe ricevuto la minaccia. È stato così dispiegato un caccia ungherese per scortare l’aereo fino a Budapest.

Come spiegato dalla compagnia, le autorità stanno ora effettuando un’ispezione dell’Airbus A321neo all’aeroporto Liszt Ferenc di Budapest. Wizz Air ha precisato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio “rimane la massima priorità”, mentre il ministro della Difesa ungherese ha dichiarato che la polizia ha adottato misure aggiuntive dopo l’atterraggio. Questa la nota della compagnia: “L’aeromobile – si legge – è stato dirottato ed è atterrato in sicurezza all’Aeroporto Internazionale Liszt Ferenc di Budapest, in conformità con i protocolli e le procedure di sicurezza previsti, prima di raggiungere in rullaggio un posto di sosta designato, dove le autorità competenti hanno effettuato i necessari controlli di sicurezza sull’aeromobile e sui passeggeri. Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità”.