Adeo rinnova il programma azionariato diffuso, coinvolti 115.000 collaboratori in 12 Paesi 

(Adnkronos) – Dopo il primo piano lanciato nel 2025, Adeo ha rinnovato anche per il 2026 ‘All Adeo’, il programma internazionale che prevede l’assegnazione gratuita di azioni ai collaboratori del Gruppo per un valore equivalente e indipendentemente dal Paese, dal ruolo o dal livello gerarchico. La seconda assegnazione coinvolge 115.000 collaboratori in 12 Paesi, per un valore complessivo di 108 milioni di euro. Le azioni sono assegnate ai collaboratori con almeno tre mesi di anzianità e possono essere acquisite definitivamente dopo tre anni di presenza. Al termine di questo periodo, i collaboratori potranno scegliere di investire nel fondo di azionariato Valadeo, beneficiando di un contributo Adeo pari al 20%. “Nel 2026 Adeo celebra 40 anni di azionariato dei collaboratori, un percorso avviato nel 1986 e sviluppato nel tempo come parte integrante della cultura del Gruppo – si legge in una nota -. Un’esperienza che trova una continuità concreta anche in Italia, dove Leroy Merlin porta avanti questo modello da 30 anni, facendo della partecipazione delle persone uno degli elementi distintivi del proprio modo di fare impresa”.

Dall’ultima rilevazione, l’87% dei collaboratori di Leroy Merlin Italia risulta azionista del Gruppo Adeo. “Quando un’azienda sceglie di condividere il valore che genera – dice Julie Gay, direttrice Risorse umane di Leroy Merlin Italia – riconosce il contributo delle persone alla costruzione di quel valore e rafforza una prospettiva comune sul futuro dell’impresa. È questo il senso che attribuiamo all’azionariato e, oggi, anche alla continuità di ‘All Adeo’. La partecipazione non si esaurisce nel momento in cui si riceve un’azione – continua Gay –. Il valore di questo modello sta anche nella possibilità di sentirsi parte di un progetto di lungo periodo e di vedere riconosciuto il proprio contributo alla crescita dell’azienda”. A questo si affiancano investimenti continui sulla crescita delle persone. “Leroy Merlin Italia offre ogni anno oltre 186.000 ore di formazione, pari a circa 25 ore per collaboratore, e sostiene percorsi di sviluppo interno che permettono di ampliare progressivamente competenze e responsabilità – si legge in una nota -. Un approccio che trova riscontro anche nella crescita dei propri talenti: a oggi il 73% dei manager proviene da percorsi di crescita interni all’azienda”.