Bce, Eurogruppo: candidature alla presidenza entro venerdì 6 novembre

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Roma, 3 nov. (askanews) – Il presidente dell’Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis ha chiesto ai Paesi che aderiscono all’euro di presentare le loro eventuali candidature per la presidenza della Bce entro questo venerdì, il 6 novembre. Lo riferisce un portavoce dell’Eurogruppo, spiegando che a seguito della comunicazione della presidente uscente, Christine Lagarde, lo scorso 29 ottobre, dell’intenzione di lasciare la posizione il 7 febbraio, il Consiglio dell’Unione europea ha avviato la procedura per la nomina del suo successore.
Il presidente della Bce, così come i componenti del Comitato esecutivo, vengono nominati dal Consiglio europeo che assume la sua decisione sulla base della raccomandazione di un candidato che viene adottata dai Paesi Che fanno parte dell’area euro. Per questo motivo le discussioni avvengono innanzitutto a livello di Eurogruppo.
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