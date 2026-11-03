Campo largo, Renzi: conta il voto non il veto, misurarsi a primarie ed elezioni

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Roma, 3 nov. (askanews) – “Il voto conta, non il veto. Trovo stucchevole la continua polemica de Il Fatto Quotidiano contro di me” per “indirizzare e condizionare la composizione di una coalizione politica”. E’ quanto afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews ribadendo che oggi la sfida è “solo quella” del voto.
“Misurarsi alle primarie di febbraio 2027 se saranno primarie con più di due candidati. Misurarsi alle elezioni di primavera 2027 per ottenere una rappresentanza parlamentare tale da incidere in tutte le sfide della prossima legislatura a cominciare dall’elezione del Presidente della Repubblica”, conclude Renzi ricordando che “per me la politica non è uno scontro personale con chi ti odia ma un’idea di futuro da condividere con le persone che vogliono bene all’Italia”.
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