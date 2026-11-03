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Carnimeo (Ecopneus): “Con il libro ‘Tracce’ raccontiamo le storie dell’economia circolare”

| 3 Novembre 2026 19:05 | 0 commenti

Carnimeo (Ecopneus): “Con il libro ‘Tracce’ raccontiamo le storie dell’economia circolare”

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(Adnkronos) – “A Ecomondo presenteremo un libro, Tracce, un diario di viaggio per raccontare i luoghi, le persone, le storie che stanno dietro l’economia circolare. Perché crediamo che l’economia circolare non sia il risultato dell’azione di un singolo ma di una squadra, di una filiera di attori – imprese, istituzioni, cittadini, consorzi – ognuno col proprio ruolo, con la propria responsabilità, competenza e tecnologie; in questo modo si può arrivare agli obiettivi dandosi poi delle nuove sfide”. Così Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus, società senza scopo di lucro e operatore per la gestione e il recupero dei Pfu, durante la diretta trasmessa dall’Adnkronos da Ecomondo. 

“Noi di Ecopneus – ricorda – nel 2025 abbiamo intercettato, raccolto, trasportato e avviato al trattamento circa 200mila tonnellate di pneumatici fuori uso, superando del 24% quello che è il nostro obiettivo di legge, rispondendo alle richieste di prelievo di quasi 20mila punti generazione di Pfu e facendo 52mila ritiri”. Uno scarto che diventa risorsa preziosa “con numerose applicazioni in diversi settori industriali, dall’edilizia alle pavimentazioni stradali, alle superfici sportive”. 

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