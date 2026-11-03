X
<
>

Caso Garlasco, a metà novembre difesa Stasi presenterà istanza di revisione

| 3 Novembre 2026 21:04 | 0 commenti

Caso Garlasco, a metà novembre difesa Stasi presenterà istanza di revisione

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Dopo la richiesta di processo avanzata dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi, richiesta che ricalca interamente la chiusura indagine sostenendo le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, la prossima mossa sarà quella della difesa del condannato Alberto Stasi. Da quanto dichiarato in tv, i legali Antonio De Rensis e Giada Bocellari sono pronti “a metà novembre” a procedere con la richiesta di revisione. Un’istanza, in cui si annunciano elementi inediti, di cui si dovrà occupare la Corte d’Appello di Brescia.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA