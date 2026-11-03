Cinema, “La Gradiva” di Atlan designato Film della Critica dal SNCCI

Roma, 3 nov. (askanews) – “La Gradiva”, il film d’esordio di Marine Atlan in uscita al cinema dal 12 novembre distribuito da Fandango Distribuzione, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

“Nel racconto di una gita scolastica a Napoli e Pompei, Marine Atlan – si legge nella motivazione – restituisce la vitalità tumultuosa di un’adolescenza attraversata dalle prime scosse del desiderio e dalle disillusioni, mentre affiorano differenze sociali e rapporti di potere, in un continuo oscillare tra innocenza e crudeltà. Un esordio folgorante che rivela un cinema libero e sorprendentemente maturo, capace di cogliere nei corpi, negli sguardi e nelle parole dei suoi giovani protagonisti tutta la vertigine del diventare adulti”.

L’opera prima scritta e diretta dalla regista, direttrice della fotografia e sceneggiatrice francese Marine Atlan è stata premiata all’ultimo Festival di Cannes ed è stata interamente girata in Italia, tra Napoli e Pompei. “La Gradiva” è una produzione Les Films du Poisson, coprodotto da Bibi Film.

Il film racconta, attraverso uno sguardo inedito e lontano da stereotipi e luoghi comuni, il viaggio di una classe di liceali francesi a Pompei, alla scoperta delle rovine e dei corpi pietrificati dall’eruzione del Vesuvio. La visita si trasforma in un’esperienza unica, in cui la forza della giovinezza incontra un mondo congelato nel tempo. A contatto con quel passato immobile, i desideri dei ragazzi cominciano ad affiorare con un’intensità inaspettata, conducendoli verso una frattura irreversibile.

Nel cast del film, vincitore del Grand Prix Ami Paris (riconoscimento più prestigioso della 65esima edizione della Semaine de la Critique della 79esima edizione del Festival di Cannes), Antonia Buresi, Colas Quignard, Mitia Capellier-Audat, Suzanne Gerin; con loro Rouge Isaac, Hadya Fofana, Lou-Ann Le Glorennec, Chamathka Warahena, Cherazade Hammedi, Camille Ménard-Harnish, Gustave Tersiguel, Mathéo De Carlo, Alma Polgar, Mariam Bouras, Léonilde Moucheroud, Emmanuelle Lafon, Lila Latronche, Anna Heckel, Romaïssa Taleb, Djimo Salim Nassokho, Kessy Mendy, Youssef Ben Hadj Amor.