Milano, 3 nov. (askanews) – A soli sette mesi dall’uscita de “La fonte”, Cosmo annuncia il nuovo album “Il fiore del futuro”, in uscita venerdì 20 novembre per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records, ora disponibile in preorder, e ne svela la tracklist.

Un annuncio che, in realtà, era già scritto. “Il fiore del futuro” era nei piani di Cosmo ancora prima dell’uscita de “La fonte” e del successivo tour matinée, disseminato tra le tracce e i dettagli del precedente lavoro attraverso una serie di indizi e anticipazioni. Tra questi, una cartolina inserita all’interno del vinile de “La fonte”, che riportava già il titolo “Il fiore del futuro” e la data di novembre 2026. A questi indizi si sono aggiunte due anticipazioni musicali: durante l’ultima data del suo tour estivo matinée all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Cosmo ha sorpreso il pubblico eseguendo l’inedito “Desperado dell’amore”, brano che apre il nuovo disco. Più recentemente, l’artista ha condiviso sui suoi canali social un secondo estratto i cui versi, tra tensioni sociali e immagini di ribellione, hanno assunto una particolare risonanza alla luce delle proteste delle ultime settimane.

Due dischi, due facce della stessa medaglia. Se “La fonte” era il giorno, “Il fiore del futuro” è la notte. Se il primo esplorava una dimensione più sentimentale e introversa, il secondo ne rivela il lato più sensuale ed estroverso. Due anime complementari di un unico universo musicale, che si incontrano e si rispondono. Un legame che si inserisce nel percorso di ricerca avviato con “Sulle ali del cavallo bianco” (2024) e proseguito con “La fonte” (2026), ma che trova tra questi ultimi due lavori una connessione ancora più diretta, non soltanto concettuale ma anche sonora: il suono che chiude la coda di “Sboccia il fiore”, ultima traccia de “La fonte”, è esattamente lo stesso che apre “Desperado dell’amore”, primo brano de “Il fiore del futuro”.

Con questo album Cosmo si spinge ancora una volta oltre i confini del proprio suono, dando spazio a una scrittura istintiva e imprevedibile e costruendo un universo musicale in cui le canzoni prendono forma gradualmente, si dilatano e si accendono in improvvise esplosioni di energia. La sua voce diventa parte integrante della materia sonora, attraversa le melodie, si aggrappa alle parole e le trasforma in richiami.

“Il fiore del futuro” è soprattutto un disco attraversato dal coraggio e dalla speranza. Un disco che custodisce la sua identità più autentica, quella di un artista che continua a seguire le proprie intuizioni, senza preoccuparsi di trovare una direzione prevedibile o una forma definitiva. Libero, ancora una volta, di sorprendere.

“Il fiore del futuro” sarà disponibile in diversi formati fisici: vinile trasparente e vinile rosso, entrambi nelle versioni standard e autografata, e CD, anch’esso disponibile in versione standard e autografata.

La tracklist

Desperado dell’amore

Sto da dio

Vacci piano

Provo a vivere

Ultrapop

Appunti

Quale fiore

Smontami

Il futuro pt. 1

Il futuro pt. 2

Dalla tua fonte alla mia bocca

Frittura d’amore

Collegarsi

Prendersi cura