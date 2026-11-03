David Rossi, Giletti: “Mussari mi querela? Ennesima dimostrazione che battaglie hanno un prezzo”

(Adnkronos) – “E’ l’ennesima dimostrazione che le battaglie hanno un prezzo”. Risponde così Massimo Giletti, interpellato dall’Adnkronos in merito alla notizia appena giunta della denuncia – querela per diffamazione aggravata nei suoi confronti da parte dell’avvocato Giuseppe Mussari, presentata tramite i legali davanti alle procure della Repubblica di Roma e di Firenze. Mussari, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena dal 2001 al 2006 e coinvolto dalla Commissione d’inchiesta nella morte di David Rossi, ha presentato la querela in relazione al video, diffuso da Giletti su Instagram il 18 ottobre scorso e alle dichiarazioni rese nella puntata del 19 ottobre di ‘Lo stato delle cose’ (Rai3).

“Si prende atto che le libertà hanno un prezzo – dice Giletti – Dopodiché mi piacerebbe capirne la motivazione, e lo scopriremo in tribunale”. Nessun passo indietro del conduttore sul video e le dichiarazioni rese in puntata: “Io dico solo che non ho rivelato nessuna informazione secretata – scandisce Giletti -. Perché se fosse stata secretata il giorno dopo il presidente Vinci non l’avrebbe detta in Commissione davanti ai giornalisti”.

“Rivolgersi all’autorità giudiziaria è un diritto di ogni cittadino. In alcuni casi – e quello dell’avvocato Giuseppe Mussari è tra questi – è anche un dovere: verso la propria dignità, verso la stessa ricerca della verità sulla morte di David Rossi, che non può essere affidata a chi ha già accusato degli innocenti” scrivono in una nota gli avvocati Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi, legali di Giuseppe Mussari dando notizia che il loro assistito “ha presentato alle procure della Repubblica di Roma e di Firenze una denuncia-querela corredata da ventuno documenti”. “Chi esercita quel diritto non intimidisce nessuno. Chiede soltanto che a stabilire che cosa sia vero e che cosa sia falso sia un giudice, nel contraddittorio e con le garanzie della legge, e non un video sui social o una trasmissione televisiva”.

“L’atto è rivolto – sottolineano i legali – contro l’autore delle dichiarazioni verbalizzate dai consulenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, indicato dalla stampa in Saverio Giampà, per calunnia aggravata; contro Massimo Giletti, per diffamazione aggravata in relazione al video diffuso su Instagram il 18 ottobre e alle dichiarazioni rese nella puntata del 19 ottobre di ‘Lo stato delle cose’ (Rai 3); contro chiunque abbia rivelato o diffuso il contenuto degli atti e l’identità dei dichiaranti, per rivelazione di segreti d’ufficio e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e contro il secondo dichiarante, indicato dalla stampa in Renan William Vilanova Correa, qualora dagli atti integrali risulti che abbia rivolto accuse all’avvocato Mussari: nella parte resa pubblica dell’atto che lo riguarda, il suo nome non compare mai”.

“Quanto alla trasmissione di ieri sera ‘Lo stato delle cose’, andata in onda in prima serata su Rai Tre, Mussari ha presentato, con la stessa denuncia-querela, querela per diffamazione aggravata nei confronti di Massimo Giletti” scrivono in una nota gli avvocati di Mussari. “I fatti narrati in quella sede non corrispondono affatto alla realtà. Dopo aver mandato in onda alcuni passaggi dell’audizione del 16 febbraio 2022, nella quale l’avvocato Mussari aveva riferito di avere trascorso la sera della morte di David Rossi ‘a Siena, a casa di mia moglie’, il conduttore ha mostrato in studio, sotto il titolo ‘Mussari ha avuto un ruolo nel caso Rossi?’, una fotografia notturna scattata nel vicolo adiacente a quello in cui fu rinvenuto il corpo di David Rossi, indicando una figura che ritrarrebbe l’avvocato Mussari: come a dire che quella sera egli era lì, e che alla Commissione aveva mentito”. “La persona ritratta in quella fotografia non è l’avvocato Mussari, e anzi è già stata ricondotta all’identità di un diverso cittadino senese – concludono -. Ancora una volta, un’attribuzione falsa, mandata in onda dinanzi a una platea nazionale, senza la minima verifica”.