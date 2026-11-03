Ecomondo apre a Rimini, l’economia circolare guarda al mondo

Rimini, 3 nov. (askanews) – Rifiuti che tornano materia, acqua da recuperare, scarti che diventano business. In un mondo che si contende risorse ed energia, l’economia circolare si dà appuntamento a Rimini, dove apre Ecomondo. Al taglio del nastro il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin: “Ecomondo – spiega – è anche un luogo dove si trovano i risultati delle più moderne tecnologie, dai robot utilizzati per le verifiche nei luoghi meno sicuri, piuttosto che materiali molto particolari”.Nel giorno d’apertura gli Stati generali della green economy fotografano un Paese con più ombre che luci: emissioni di nuovo in crescita, rinnovabili lontane dagli obiettivi 2030. “Ecomondo – commenta il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale – è stata capace di immaginare il futuro e anche di immaginare la rilevanza dell’economia circolare nel sistema più complessivo produttivo del nostro paese. L’Emilia-Romagna vanta tanti primati, dall’anno scorso quello sulla percentuale di raccolta differenziata, vanta il primato degli investimenti in ricerca e sviluppo del proprio sistema produttivo ed Ecomondo è anche un’occasione per mettere in mostra le nostre eccellenze come poi anche per imparare”.Un comparto cresciuto per decenni, che oggi fa i conti con tensioni geopolitiche e concorrenza asiatica. La risposta passa dai mercati esteri, con espositori stranieri in crescita del 19 per cento. La rotta la indica il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti: “Attraverso il lavoro che da anni stiamo facendo insieme con le imprese, con gli stakeholder e con i player internazionali, anche con questa edizione sapremo costruire, ridare fiducia e energia al mondo delle imprese per continuare a crescere, a migliorarsi, a portare grande beneficio al nostro paese, migliorando ancora di più quelle che sono le proprie performance”.