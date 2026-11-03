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Eicma, Meda: “Sarà l’edizione dei record, più di 2.100 espositori”

| 3 Novembre 2026 17:04 | 0 commenti

Eicma, Meda: “Sarà l’edizione dei record, più di 2.100 espositori”

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’83esima edizione di Eicma sarà “l’edizione dei record”. Lo ha detto il presidente di Eicma, Pietro Meda, a margine dell’inaugurazione della manifestazione. 

“Dieci padiglioni è un numero che non avevamo mai visto – ha spiegato Meda -. Siamo partiti dopo il Covid con 4 padiglioni e mezzo; nel 2021 l’esposizione è cresciuta del 30% ogni anno, quindi direi dal punto di vista dimensionale sicuramente è la più grande e anche dal punto di vista degli espositori, più di 2.100 espositori, siamo certamente al record”. 

“La fiera è il miglior contesto per vedere le evoluzioni del futuro, lo capiremo insieme” ha aggiunto. 

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