Fiorello, spoiler su Sanremo: “Paola Iezzi al Dopofestival”

Milano, 3 nov. (askanews) – Fiorello lancia uno spoiler sul prossimo Festival di Sanremo e svela il nome di una possibile protagonista del Dopofestival, accanto alla Gialappa’s Band: Paola Iezzi. «Spoiler alert Sanremo! Chi fa il Dopofestival? La Gialappa’s Band. Ma non sarà da sola, ci sarà anche qualcun altro. E chi sarà lì con loro? Volete sapere chi è? Lei dirà: ‘Non è vero, non è vero’. Sarà una Paola, mi hanno detto di non dire niente ma io non posso. Non è la Barale e non è Chiara. Sarà Paola Iezzi!».

Lo showman chiama la cantante in diretta per sapere se abbia già impegni a febbraio. La risposta è evasiva: «Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera…».

Fiorello insiste, accennando a una possibile presenza in Liguria “dopo il Festival”. Dall’altra parte del telefono cala il silenzio, che lo showman interpreta immediatamente a modo suo: «Signori, c’è stato un silenzio assenso!». Paola Iezzi prova a smentire: «No, no, mica è vero, poi dicono che c’è un brutto tempo in quel periodo!».

A sorpresa, irrompe in studio una grande star della musica italiana, Giorgia, che scherza sulla trattativa per riportare la Formula 1 sulla Rai: «Mi manda Sky: ‘Vai da Fiore e vai a trattare i diritti per la Formula 1 con la Rai!’».

La visita si trasforma in un momento musicale. Dopo le immagini del best of di Fiorella e Giorgia, Fiorello e la cantante duettano sulle note di Stand by Me, alternando italiano e inglese.