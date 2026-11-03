Formazione, protocollo tra Apsp e Aief per attività di studio e ricerca in materia economico-finanziaria e digitale

(Adnkronos) – L’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (Apsp) e Aief, Associazione Italiana Educatori Finanziari hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per lo sviluppo di attività congiunte di alfabetizzazione, informazione, studio e ricerca in materia economico-finanziaria e digitale. L’accordo ha durata triennale ed è rinnovabile su delibera dei rispettivi organi. La collaborazione prevede, tra le altre iniziative, la realizzazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale, l’organizzazione di seminari e incontri di studio sul territorio, master e corsi di formazione e perfezionamento congiunti. Un capitolo specifico dell’intesa è dedicato all’attivazione di percorsi di formazione e alfabetizzazione presso le pubbliche amministrazioni centrali e locali, individuate come interlocutore prioritario del progetto. L’obiettivo condiviso è affiancare cittadini, imprese e amministrazioni nella comprensione e nell’uso consapevole degli strumenti economico-finanziari legati ai processi di incasso e pagamento: dalla corretta lettura delle comunicazioni economiche alla pianificazione delle scadenze, dalla prevenzione dei rischi legati a truffe e comunicazioni fraudolente alla qualificazione professionale di chi, nella pubblica amministrazione, gestisce quotidianamente questi processi.

Tra i progetti che saranno realizzati, un ruolo di spicco è ricoperto dall’iniziativa ‘Cittadinanza Digitale e Finanza’: un progetto nazionale di divulgazione che porta le buone prassi dell’educazione finanziaria dentro il rapporto quotidiano tra cittadino e pubblica amministrazione digitale. Un progetto che prevede incontri sul territorio nazionale e con le comunità locali coinvolgendo amministrazioni e istituzioni di formazione. Il protocollo nasce dalla convergenza tra due esperienze complementari. Aief è associazione professionale che conta quasi 2.000 professionisti certificati attivi sul territorio nazionale; è dotata di certificazione ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione in ambito finanziario e assicurativo, ed è iscritta al Registro dei Rappresentanti di interessi della Commissione europea. Attraverso i propri percorsi formativi, i webinar aperti al pubblico e i progetti nelle scuole e negli atenei, l’Associazione svolge da anni attività continuativa di divulgazione della cultura finanziaria.

L’accordo si propone inoltre di dare più spinta alla diffusione della cultura finanziaria, stimolata dal gap storico emerso dai dati Ocse che collocano ancora l’Italia negli ultimi posti tra le economie avanzate per alfabetizzazione finanziaria e maggiore accelerazione nella conoscenza degli strumenti finanziari dei servizi pubblici digitali per le famiglie e le imprese. Il Centro Studi Apsp, che seguirà operativamente il progetto di studio e ricerca, rappresenta il presidio di studio, ricerca e analisi dell’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento sui processi di incasso e pagamento e sulle tecnologie a essi collegate, e cura i rapporti dell’Associazione con imprese, associazioni e istituzioni nazionali e locali interessate alla materia. “Con questo protocollo rafforziamo un percorso che Aief porta avanti da anni: portare l’educazione finanziaria nei luoghi e nei processi in cui cittadini e imprese la incontrano davvero, a partire dal rapporto con la Pubblica Amministrazione. La collaborazione con il Centro Studi Apsp unisce competenze complementari su un tema che riguarda milioni di famiglie e operatori economici”, ha detto Nunzio Lella, presidente di Aief. “L’Associazione mette da sempre a disposizione del sistema Paese la propria attività di studio e ricerca sui processi di incasso e pagamento. La collaborazione con Aief ci permette di tradurre questo patrimonio di competenze in percorsi formativi e divulgativi concreti, rivolti in particolare alle pubbliche amministrazioni centrali e locali”, ha detto Martino Pimpinella, presidente Apsp.