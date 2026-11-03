Fratelli d’Italia presenta “Sud-Locomotiva d’Italia”, percorso informativo sulle misure economiche per il Mezzogiorno

ROMA (ITALPRESS) – Un percorso informativo per portare direttamente sui territori tutte le misure economiche e di sviluppo destinate alle Regioni del Mezzogiorno, un vero e proprio viaggio itinerante attraverso le Regioni coinvolte nella ZES unica, partendo da Napoli per concludersi a Palermo con l’obiettivo di stabilire un dialogo diretto, costante e costruttivo con imprenditori, associazioni di categoria, amministratori e realtà locali, portando sui territori un quadro chiaro sia delle misure già operative sia delle nuove introdotte dal Governo Meloni e ascoltare le proposte che arriveranno. E’ l’iniziativa “Sud – Locomotiva d’Italia”, promossa da Carolina Varchi, responsabile di FdI per le Politiche del Mezzogiorno, e presentata alla Camera alla presenza, tra gli altri, del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per il Sud, Luigi Sbarra, dei capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, di Giosi Romano, Capo Dipartimento per il Sud. Varchi ha spiegato che questa iniziativa nasce dalla rilevazione che “nei territori dove abbiamo parlato con imprese e associazioni di categoria, c’è stata una immediata risposta di adesione alle nostre misure. Lo spirito con cui svolgiamo questa iniziativa non è propagandistico, ma informativo, un percorso che serve per sviluppare il Sud”.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per il Sud, Luigi Sbarra, ha affermato che “il Sud cresce per il quarto anno consecutivo, vive una condizione felice di risveglio economico, produttivo, sociale e occupazionale. E’ un miracolo? No, si tratta della capacità del governo di mettere in campo una visione unitaria e coordinata di interventi e risorse capaci di muovere una parte importante del territorio italiano. Questo dimostra che in presenza di politiche pubbliche efficaci, concrete e reali, il Mezzogiorno è pronto a fare la propria parte. Si tratta di una strategia che fa leva su investimenti, provvedimenti mirati e risorse certe. L’esatto opposto di chi ha sempre guardato al Sud con iniziative e pratiche di natura assistenziali. Vedo 4 processi e interventi significativi messi in campo: l’impatto positivo che ha avuto il Pnrr adeguatamente rimodulato e revisionato da questo governo e quasi ricontrattato integralmente con la Commissione; la riforma sulle politiche di coesione; il sostegno alle imprese con l’esperienza della Zes parla da sola; infine, in tutte le leggi di Bilancio sono state individuate risorse certe per incentivare imprese che, soprattutto al Sud, assumono giovani, donne e lavoratori svantaggiati”, ha concluso.

Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha ricordato che questo “è stato uno straordinario anno per il turismo in Italia, non credo per merito mio ma per merito del governo Meloni che ha messo il turismo al centro della sua azione, ne ha capito la sua forza economica e industriale perché è un settore dove è utile investire. Nel 2025 abbiamo avuto il record con 525 milioni di presenze in Italia, un dato straordinario; nei primi 9 mesi del 2026 siamo già a oltre 523 milioni di presenza, credo che alla fine di quest’anno polverizzeremo anche il record 2025. Credo molto al Sud e alla sua vocazione turistica, ci sono Regioni che hanno messo a segno performance importantissime”. Il capogruppo in Senato di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ha evidenziato che “la chiave del rilancio del Mezzogiorno l’ho sentita nella campagna elettorale del 2022, la stessa linea l’ha tenuta la Nord, al Centro e al Sud: basta con l’assistenzialismo e puntiamo su chi produce, aiutiamo chi assume. Ed è quello che è stato fatto, in particolare nel Mezzogiorno, ovvero una serie di misure che hanno raggiunto un risultato che sembrava impossibile: il Sud che cresce più della media delle altre Regioni; se cresce il Sud, cresce di più l’Italia. Contiamo di proseguire così anche con la legge di Bilancio che sta per approdare in Parlamento e con il lavoro quotidiano, sempre con la rotta chiara e determinata del presidente Meloni”.

Per il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, “il Sud è un perno fondamentale dell’azione di governo, non solo come rilancio ma anche come infrastruttura della nostra nazione. Sul meridione, dove qualcuno riteneva potessero annidarsi maggiori difficoltà per il governo, invece, stiamo ottenendo i risultati più soddisfacenti. Di questo possiamo esserne orgogliosi – ha concluso –. Sorridevo di alcune proposte del campo largo, noto che quelle che riesce a costruire in maniera unitari è sulla Zes unica, ovvero tutto quelle che sta facendo il governo; la Zes è una delle principali azioni che abbiamo svolto, tanto da ritenere che allargarla all’intera area nazionale possa essere importante”.

– foto ufficio stampa Fratelli d’Italia –

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