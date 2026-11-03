Il 4 novembre a Bari la sentenza del primo processo simulato all’Intelligenza Artificiale

BARI (ITALPRESS) – Si concluderà domani, in Corte d’Assise d’Appello a Bari, il ‘Processo simulato all’Intelligenza Artificiale‘, organizzato dal Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT.

Si tratta del primo processo simulato all’IA ad essere celebrato nelle aule giudiziarie, con veri magistrati e avvocati, nato da un’idea di Gianni Sebastiano, realizzata con la collaborazione di Ettore Chiurazzi e la regìa di Augusto Masiello.

L’udienza finale del processo – che si svolgerà seguendo esattamente il rito processuale con requisitoria, arringa della difesa, eventuali repliche e pronuncia del verdetto – si aprirà alle ore 16.00 e si concluderà con la lettura del dispositivo della sentenza intorno alle ore 18 presso il Tribunale di Bari (Piazza Enrico de Nicola 1).

Nel corso delle precedenti tre udienze l’Intelligenza Artificiale è stata chiamata a rispondere di quattro capi d’imputazione: istigazione al suicidio, lesioni colpose per errore diagnostico, diffamazione mediante contenuti falsificati, condotta antisindacale di sostituzione algoritmica del lavoratore.

A confrontarsi saranno ancora una volta l’Accusa – rappresentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Roberto Rossi – affiancato dagli avvocati di Deloitte Legal Francesco Carparelli e Valeria Logrillo – e la Difesa, sostenuta dagli avvocati Michele Laforgia, Andrea Di Comite e Mauro Petrarulo,dello studio Polis Avvocati di Bari.

A presiedere il Collegio sarà Maria Mitola, Presidente della Corte d’Appello di Bari, affiancata dal Giudice a latere Rosa Calia Di Pinto e dai Giudici popolari selezionati fra esponenti del mondo della cultura, dell’innovazione e della comunicazione pugliese: Ginevra Alessandra Lacalendola, Dottoranda di ricerca in Economics & Management of Sustainability and Innovation, LUM “Giuseppe Degennaro”; Francesca Mantini, Dottoressa in Computer Science, Università degli Studi di Bari; Onofrio Pagone, Giornalista; Livio Tenerelli, Presidente Osservatorio Innovazione del Mezzogiorno; Rossana Zampieri, Dottoranda, Ingegneria Informatica-Artificial Intelligence and Data Science, Politecnico di Bari.

– foto ufficio stampa Confindustria Bari e BAT –

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