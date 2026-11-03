Il Gruppo Piaggio protagonista a Eicma con tutti i suoi brand

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Piaggio si presenta a EICMA confermando ‘la propria posizione tra i principali player a livello globale nel settore dei veicoli a due ruotè. Nel primo semestre 2026, spiega una nota, il Gruppo Piaggio ha mantenuto una quota di mercato nel segmento scooter in Europa del 17,5%, mentre in Nord America ha raggiunto il 37,5% (in crescita rispetto al 33,9% dello stesso periodo del 2025). A livello complessivo nel comparto delle due ruote, il gruppo ha registrato 185.600 veicoli venduti nel primo semestre 2026 e ricavi netti per 652,8 milioni di euro. Ecco le principali novità del gruppo piaggio a Eicma 2026

Moto Guzzi The Trip

Nasce The Trip, la nuova roadster 500 di Moto Guzzi dedicata ai giovani e ai motociclisti che cercano facilità, peso contenuto, accessibilità nella vita quotidiana, senza però rinunciare a design e qualità di guida tipici di un marchio leggendario come Moto Guzzi. Il nome indica il percorso che Moto Guzzi sta realizzando verso il suo secondo secolo di vita, con una proposta di nuova generazione bellissima da guidare ed esibire, dal carattere e contenuti unici. Il design essenziale, autentico e contemporaneo presenta una moto agile e dal peso contenuto in soli 180 kg con il serbatoio in metallo da 15 litri pieno. Cura e attenzione al dettaglio sono elevatissimi: il gruppo ottico è full LED, i blocchetti elettrici sono retroilluminati, mentre il display TFT a colori è pronto per dialogare con lo smartphone. The Trip è l’unica della categoria a essere equipaggiata con un moderno motore bicilindrico parallelo di 48 CV, compatibile con la patente A2. I vantaggi del bicilindrico rispetto ai classici “mono” sono molteplici: grande coppia a tutti i regimi, trattabilità ai bassi e vibrazioni contenute, per una guida piacevole e divertente. I contenuti elettronici e di assistenza alla guida sono di classe superiore: acceleratore Ride by Wire, ABS e traction control e tre modalità di guida Road, Sport e Rain che gestiscono l’erogazione. Ricca gamma di accessori che comprende il quick shifter e la presa USB; tre clorazioni verde, rosso e nero e una serie speciale The Opening.

Moto Guzzi V85 TT Napapijri

Due brand iconici italiani, Moto Guzzi e Napapijri interpretano il viaggio con una edizione speciale di V85 TT. La livrea di questa edizione speciale riprende i colori del celebre logo Napapijri e della bandiera norvegese: il blu e il rosso – grazie anche alla colorazione del telaio a vista – dominano sul bianco del serbatoio, impreziosito da una grafica che riprende i temi della carta del planisfero, a ricordare che nessun luogo è troppo lontano per una Moto Guzzi V85 TT. Il nome NORDKAPP e le coordinate geografiche di Capo Nord sono un omaggio a un luogo simbolo del viaggio in moto e alla mitologia del Grande Nord, da sempre fonte di ispirazione per i capi di abbigliamento outdoor Napapijri. Lo speciale allestimento include di serie sella e manopole riscaldabili, oltre alla Bering Bag il borsone da viaggio di Napapijri realizzato in Cotone Pronto Intervento, una storica tela di cotone cerato, rinomata per l’eccezionale durata e resistenza agli agenti atmosferici. Di serie anche la piattaforma multimediale MIA che permette di collegare lo smartphone alla strumentazione.

Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed.

Arriva una versione limitata e numerata a 500 esemplari di RSV4, la superbike di serie più potente al mondo con i 220 CV erogati dal motore V4, dedicata alla pura performance in pista, più leggera, più veloce grazie alla tecnologia sviluppata da Aprilia Racing in MotoGP. L’utilizzo della fibra di carbonio per gran parte delle sovrastrutture e per i pregiati cerchi ruota fanno scendere il peso a soli 201 kg in ordine di marcia, con benefici anche sulla maneggevolezza, frenata e accelerazione. I kg scendo a 196 montando l’impianto di scarico completo ART (Aprilia Racing Technology) con terminale SC Project in carbonio, presente nel ricco catalogo di accessori di Aprilia Racing dedicati a RSV4. Aprilia conferma il suo impegno nello studio di soluzioni aerodinamiche sempre più complesse e innovative, campo in cui è stata pioniera: Obscure Spe.Ed. introduce per la prima volta nella categoria le Leg Wings, già utilizzate da Aprilia Racing nel prototipo RS-GP, con l’obiettivo di generare carico aerodinamico senza pregiudicare la maneggevolezza.

Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute

E’ la versione speciale dell’apprezzatissima media sportiva di Aprilia dedicata al mitico circuito australiano, dove Aprilia ha ottenuto ben 10 vittorie nelle diverse classi del Motomondiale, senza contare quelle ottenute nel mondiale SBK con RSV4. La vittoria ottenuta in MotoGP sullo stesso tracciato nel 2025 dal pilota Raùl Fernàndez in sella alla RS-GP ha permesso ad Aprilia di raggiungere lo storico traguardo dei trecento successi nel Motomondiale, diventando il costruttore europeo più vincente nella storia del campionato. RS 660 Phillip Island Tribute è realizzata in versione numerata e si distingue per la livrea dedicata esclusivamente a questo modello e per la presenza del coprisella del passeggero nel corredo di serie. Le fiancate riportano il logo del circuito, formato dal layout del tracciato, appena sopra la scritta “Phillip Island Circuit” e la bandiera a scacchi sul traguardo.

Gamma Factory di Aprilia: nuova variante grafica

La famiglia Aprilia Factory, formata dalle versioni più pregiate da una parte delle magnifiche V4, RSV4 e Tuono V4, e dall’altra dalle medie di riferimento della categoria, RS 660 e Tuono 660, modelli di recente completamente rinnovati tecnicamente, riceve per il 2027 una nuova accattivante variante grafica. Se nel 2026 il tema comune è stato il flusso aerodinamico, per il 2027 Aprilia propone il filo conduttore della sofisticazione elettronica. Entrambi sono tra le caratteristiche principali e distintive dei modelli Factory. Il Centro Stile Aprilia ha immaginato la nuova variante cromatica “aPRC Backbone” che si riferisce alla complessa struttura di circuiti progettata per trasportare i dati dell’elettronica di Aprilia.

Aprilia SXR 125

E’ lo scooter d’ingresso nel mondo Aprilia progettato per la vita in città, per la libertà di movimento di tutti i giorni, dallo stile sportivo e dai contenuti tecnici di categoria superiore, dal rapporto qualità e prezzo da record. Accessibile anche nella gestione, SXR 125 vanta tecnologia e allestimento superiori che lo rendono unico nel segmento: sono di serie i proiettori a LED e la nuova strumentazione TFT a colori pronta per la connessione con lo smartphone. Nuovi anche i blocchetti elettrici al manubrio. Il telaio in acciaio, i nuovi cerchi da 14″ e il sistema di frenata combinata CBS garantiscono un comportamento su strada sicuro e divertente. La capacità di carico è assicurata dall’ampio vano sottosella da 20 litri (dotato di luce di cortesia), dal portapacchi posteriore e dal gancio portaborse nel controsudo.

Aprilia SR GT 125 e 200

SR GT è la famiglia di scooter “urban adventure” di Aprilia, pensati per riscoprire il divertimento nella guida quotidiana, ma anche su distanze più lunghe o su strade e percorsi meno battuti, grazie a contenuti ispirati al mondo dell’enduro che li rendono ideali in ogni situazione. Si distinguono per le sospensioni a lunga escursione e per la maggiore altezza da terra che permettono di superare agevolmente ogni ostacolo nella guida in città. Il restyling migliora l’esperienza di guida e la praticità, grazie ad un nuovo e più ricco allestimento. Lo spazio sotto la sella ora è in grado di ospitare un casco integrale; arriva inoltre una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici, più ricca di indici e facile nella consultazione, già pronta per essere connessa con lo smartphone, abilitando la navigazione a pittogrammi, attraverso la centralina Aprilia MIA (disponibile come accessorio).

Piaggio Beverly 310 e 400

Beverly è il rappresentante degli scooter a ruota alta di media cilindrata. Il suo successo, che conta oltre mezzo milione di veicoli venduti in più di cinquanta Paesi, è dovuto al design elegante e accattivante unito a qualità dinamiche di stampo motociclistico che assicurano controllo e divertimento nella guida in ogni condizione. Per il 2027 arriva una versione rinnovata, a iniziare proprio dallo stile, da sempre distintivo e molto curato anche nei dettagli. Il proiettore e gli indicatori di direzione anteriori, entrambi full LED, sono impreziositi da nuove cornici nere, mentre è completamente nuova la “cravatta” sullo scudo dallo stile più moderno. Nuovi sono anche i cerchi ruota, dal design più sportivo e più leggeri dei precedenti, a beneficio della maneggevolezza.

Piaggio Medley 125 e 200

Piaggio, tra i principali player mondiali tra i produttori di scooter, è protagonista nel settore ruota alta, sia con veicoli facili e leggeri, come il Liberty, sia con scooter dalle prestazioni elevate e dalla dotazione tecnica esclusiva qual è la gamma Beverly. Medley rappresenta l’anello di congiunzione tra questi due mondi, unendo i vantaggi di uno scooter agile e leggero con quelli di un ruota alta dalle dimensioni e prestazioni superiori. Medley si rinnova a partire dal design: lo scudo ora accoglie una nuova cornice del proiettore verniciata in nero e un nuovo elemento verticale metallico (la cosiddetta cravatta), dal look inedito e verniciata anch’essa in nero. Nuovi sono anche i cerchi ruota a cinque razze.

Piaggio Typhoon 125

Alcuni scooter accompagnano il cambiamento. Altri diventano il simbolo di un modo di viverlo. Con il lancio del nuovo Typhoon, Piaggio rinnova uno dei modelli più iconici della mobilità urbana, pensato per chi ogni giorno affronta la città con energia, personalità e voglia di distinguersi. Nato per muoversi con agilità tra le strade metropolitane, il nuovo Typhoon evolve il suo carattere autentico e ribelle con un design ancora più moderno, dotazioni tecnologiche avanzate e un’esperienza di guida capace di trasformare ogni tragitto in un’occasione per sentirsi liberi. Leggerezza, robustezza, sicurezza, prestazioni brillanti, estrema facilità di guida ed economicità di esercizio: sono questi i punti di forza del nuovo Typhoon.

Gamma elettrica di Vespa

C’è chi segue il cambiamento e chi lo ispira. Oggi Vespa apre un nuovo capitolo della propria storia con il lancio della nuova gamma elettrica, la sintesi perfetta tra un patrimonio straordinario e una visione proiettata verso il futuro. La nuova gamma elettrica di Vespa si muove nel tessuto urbano con eleganza e naturalezza, regalando una sensazione unica: quella di essere parte del cambiamento senza rinunciare al piacere del viaggio. Vespa in versione elettrica guadagna un nuovo cuore, ad altissima tecnologia. Le linee inimitabili del body in acciaio accolgono infatti un nuovo motore a emissioni zero che è un gioiello di progettazione e realizzazione. Interamente sviluppato e prodotto in Italia da Piaggio Group, la nuova unità elettrica nasce intorno a una innovativa architettura modulare che garantisce migliore efficienza, minore consumo di energia, prestazioni più brillanti e migliore controllo nella guida grazie al nuovo sensore di velocità.

Piaggio MP3 festeggia vent’anni

EICMA 2026 è anche l’occasione per festeggiare i vent’anni di Piaggio MP3, il rivoluzionario scooter a tre ruote che in due decenni ha ridefinito gli standard di sicurezza, tenuta di strada e comfort, elevandoli a livelli impossibili per gli scooter convenzionali. Nel 2006 Piaggio MP3 ha anticipato il futuro inventando una nuova forma di mobilità. Il primo scooter a tre ruote si presentò al mondo come un progetto visionario e, in poco tempo, definì nuovi livelli di sicurezza e comfort, cambiando per sempre la mobilità metropolitana. Tecnicamente si trattò di una vera rivoluzione: grazie alla tecnologia delle due ruote anteriori indipendenti e basculanti, collegate dell’esclusivo sistema di sospensioni, MP3 introduceva livelli di sicurezza inimmaginabili per il mondo scooter e moto. Piaggio MP3 ha creato un nuovo segmento di mercato, del quale è sempre rimasto leader indiscusso.

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –

(ITALPRESS).