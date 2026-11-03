Intesa Sp, conti record nei 9 mesi e migliora guidance utile 2026

Milano, 3 nov. (askanews) – L’Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha siglato una trimestrale che ha portato il gruppo a realizzare “il miglior utile netto di sempre” nei nove mesi al 30 settembre 2026 e a mettere fieno in cascina per conseguire a fine esercizio un utile netto la cui guidance è stata migliorata a “ben oltre” 10 miliardi di euro dalla precedente stima di “oltre” 10 miliardi. Il Cda di Intesa ha così deciso la distribuzione di un acconto dividendi cash per 3,813 miliardi di euro complessivi – vale a dire 22 centesimi di euro lordi per azione – a valere sui risultati del 2026, che sarà messo in pagamento il 25 novembre prossimo.

In sintesi, nei primi nove mesi dell’esercizio in corso l’utile netto del gruppo è salito a 8,2 miliardi di euro (+8,1% rispetto ai primi 9 mesi 2025), i proventi operativi netti si sono attestati a 21,457 miliardi (+5%), con un +2,3% per gli interessi netti saliti a 11,366 miliardi, un +5,2% per le commissioni nette (a 7,718 mld), un +5,8% per il risultato dell’attività assicurativa (a 1,451 mld) e un forte aumento per il risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (+38,7% a 878 mln). I costi operativi sono scesi nel periodo dell’ 1,3 attestandosi a 7,876 miliardi, con un cost/income al 36,7%. Il Cet 1 ratio si è attestato al 13,1 (deducendo dal capitale la distribuzione maturata nei 9 mesi 2026).

Risultati che, ha sottolineato il top manager “confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di dare piena esecuzione al Piano d’Impresa 2026-2029”. Conseguiti, peraltro, “nonostante l’impatto fiscale di quasi un miliardo di euro della Legge di Bilancio 2026”, che ha generato da parte di Intesa 5,2 miliardi di euro di imposte dirette e indirette. Sta proprio qui – dopo la decisione del governo di imporre quest’anno un nuovo prelievo a banche e assicurazioni nonostante l’accordo a valenza triennale che era stato varato – la nota dolente che increspa lo sfondo della bella giornata dei conti, salutata in Borsa con un +0,57% del titolo a 5,987 euro in un mercato che ha chiuso piatto.

“L’anno scorso avevamo preso un accordo per il versamento di un contributo triennale e il governo non ha rispettato questo accordo, perchè ha deciso un’ulteriore imposta per quest’anno e probabilmente anche per il prossimo anno per il sistema bancario”, ha ribadito oggi Messina definendo l’aumento del prelievo annunciato per banche e assicurazioni come una tassa “al quadrato” che “è incredibile e non paragonabile con quanto accade in altri Paesi”. Secondo Messina, “probabilmente occorre evitare un approccio populista” secondo il quale prendere misure contro il settore finanziario “può dare contributi in termini elettorali”. Il banchiere ha quindi rimarcato il ruolo del comparto bancario e assicurativo a supporto dello sviluppo dell’economia del Paese e quale finanziatore di una larga fetta del debito pubblico italiano (circa 780 miliardi di euro complessivi).

L’impatto specifico che la Legge Finanziaria del 2026 potrà avere sul gruppo Intesa Sanpaolo, non è ancora quantificabile al momento: “dobbiamo attendere la conclusione dell’iter” della manovra, ha replicato Messina. “Faremo del nostro meglio per andare a compensare e lavorare su piani d’emergenza per quanto riguarda i costi e altre linee di bilancio”, ha aggiunto. Insomma, giudizio positivo in merito all’azione del governo e sulla stabilità dei conti italiani, ma forti riserve sulla manovra. “Valutando l’Italia direi che ci troviamo in una posizione unica in termini di stabilità. Il Governo, Giorgia Meloni e Giorgetti hanno veramente fatto un ottimo lavoro. Della finanziaria non sono altrettanto felice”, ha affermato.

Procede bene, intanto, il percorso verso l’Opas che porterà all’integrazione di Mps, con il rapporto di cambio relativo alla parte in azioni dell’Offerta che è stato adeguato oggi da 1,6 a 1,664 azioni ordinarie Isp di nuova emissione per ciascuna azione Mps portata in adesione all’Ops, per neutralizzare l’effetto dello stacco dell’acconto del dividendo”.

Messina ha ribadito che il progetto con Mps “è solido” e l’operazione consentirà alla Cà de Sass di “anticipare di tre anni il raggiungimento degli obiettivi del Piano d’Impresa”. Il nuovo Gruppo, ha ricordato, “potrà conseguire un utile netto superiore a 16 miliardi di euro nel 2029, con distribuzioni complessive agli azionisti stimate in circa 61 miliardi di euro nel periodo 2025-2029, ossia 11 miliardi in più rispetto a quanto previsto dal nostro Piano d’Impresa annunciato a febbraio”. Il numero uno di Intesa Sanpaolo ha infine confermato che, per il gruppo, Mediobanca e le sue persone hanno “un grande valore” e ha assicurato che su Mediobanca e le sue persone si intende continuare a investire.