Israele, Trump: “Accordo con Netanyahu, entro fine anno stop aiuti Usa”

(Adnkronos) – “Abbiamo fatto un accordo mesi fa con Benjamin Netanyahu: non daremo più soldi a Israele”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News nel giorno delle midterm. “Entro la fine di quest’anno smetteremo di versare fondi a Israele. Per loro va bene così, perché ora sono un Paese di successo – ha aggiunto – Aiuteremo Israele se ne avrà bisogno”.

In Israele intanto si guarda al dopo elezioni. “I leader dei partiti sono uniti e agiranno immediatamente per sostituire il ‘governo del 7 ottobre’ con un governo di emergenza nazionale, mettendo all’opera la chiara maggioranza parlamentare alla Knesset”, si legge nel comunicato congiunto che i leader dei partiti israeliani che fanno parte del Blocco del cambiamento hanno redatto al termine dell’incontro a Herzliya con il fondatore di Yashar, Gadi Eisenkot, “per una prima discussione congiunta” e per “coordinare il piano d’azione in vista del giuramento della 26esima Knesset e della formazione, nel più breve tempo possibile, del 38esimo governo di Israele”.

I leader dell’opposizione “hanno concordato sulla necessità di costituire, quanto prima, un governo sionista basato sui quattro principi delineati da Eisenkot”, si legge nel comunicato, aggiungendo che “nel corso dell’incontro” è stato “ribadito il pieno impegno a rispettare la volontà degli elettori israeliani, che si sono espressi in modo chiaro e risoluto a favore di un cambiamento e contro la permanenza in carica dell’attuale esecutivo”. Inoltre, “i leader hanno discusso della pericolosa e sconsiderata campagna condotta dal Likud e da Netanyahu, volta a delegittimare i risultati elettorali e la Commissione elettorale centrale” ed è stata “espressa la ferma determinazione a difendere l’esito del voto e il processo democratico”.