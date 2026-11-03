Luiss Business School, Abete: medie imprese promuovono sviluppo e identità

Roma, 3 nov. (askanews) – “La media impresa oggi è quella che dà identità” ed “è quella che promuove più lo sviluppo”. Lo ha detto Luigi Abete, presidente della Luiss Business School, intervenendo a Roma, a Villa Blanc, alla presentazione delle ricerche nell’ambito dell’evento “Industria e competitività nel Lazio. Scenari e prospettive”.

Le grandi imprese “cambiano leader, cambiano manager, cambiano azionisti e sono importanti, ma non sono percepite come identificative dalla gente”. Le piccole invece “sono tantissime ma devono stare insieme”.

“Il made in Italy oggi è identificato da quei settori e da quei prodotti che rappresentano quelle attività che una volta erano artigianali”, ha proseguito, richiamando il salto di scala verso la media impresa. “Mi auguro che da queste ricerche venga una spinta in questa direzione”.

“La complessità fa parte del nostro mestiere. È il motivo per cui stiamo qua”, ha concluso.