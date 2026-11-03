Maltempo, ancora allerta arancione in Puglia e Basilicata. Scuole chiuse a Chieti e Lanciano

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte sul Centro-Sud Italia ed è ancora allerta arancione su Puglia e parte della Basilicata. Per la giornata di oggi, martedì 3 novembre, sono invece quattro le regioni in allerta gialla, con le scuole che rimarranno chiuse in alcuni comuni.

Previste per oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata orientale e settori centro-occidentali della Sicilia settentrionale, con quantitativi generalmente moderati; precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su versanti orientali di Abruzzo e Molise, Campania orientale, resto di Basilicata, su Calabria centro-settentrionale ionica e meridionale e sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Temperature in locale sensibile aumento le minime su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Venti forti settentrionali su regioni dell’alto Adriatico, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, settori costieri di Molise ed Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale, ovunque in attenuazione dal pomeriggio. Mari: agitato lo Ionio, molto mossi l’Adriatico, il Tirreno ed il Canale di Sardegna, in attenuazione serale.

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:



Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Ofanto

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:



Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:



Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Il comune di Chieti, in Abruzzo, ha intanto deciso per la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di oggi, così da consentire le necessarie verifiche sullo stato delle strutture e delle condizioni di sicurezza e i lavori che si riveleranno necessari. L’attività didattica, si legge nell’ordinanza del sindaco Giovanni Legnini, si ferma in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido.

A seguito delle forti piogge e delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici e sulla viabilità, anche il comune di Lanciano, sempre in Abruzzo, ha disposto le chiusure scolastiche. In particolare, la Scuola primaria Olmo di Riccio sarà chiusa nei giorni 3 e 4 novembre per interventi di messa in sicurezza e ripristino dei locali; la Scuola secondaria di primo grado D’Annunzio resterà chiusa oggi per consentire le operazioni di pulizia e asciugatura delle aule interessate da infiltrazioni.

L’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara ha quindi annunciato che le lezioni previste per la giornata di oggi si svolgeranno tramite didattica a distanza (DAD).

Chiusura temporanea delle scuole anche nel comune di San Michele di Serino, in Campania. Disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado nel territorio. La misura precauzionale e urgente, si legge nell’ordinanza, è stata adottata per consentire l’effettuazione di indagini strutturali richieste dall’Ufficio Tecnico, tutelando così l’incolumità pubblica e privata ed evitando disagi legati alle lavorazioni previste.