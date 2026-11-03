Manovra, Salvini: Lega non avrà problemi a chiedere nuovo contributo banche

Rho (Mi), 3 nov. (askanews) – “Se ci fosse la necessità di avere anche qualcosa in più per andare a intervenire in quei settori più delicati, quindi scuola, salute e pensioni, noi non avremo problemi a proporlo”. Così il vicepremier, Matteo Salvini, a chi gli chiedevo se la Lega potesse riproporre un nuovo contributo al settore bancario per far quadrare i conti della manovra.

“Non è che la Lega ce l’abbia coi banchieri – ha detto -. I banchieri, buon per loro, stanno facendo utili da decine di miliardi di euro. In un momento in cui ci sono settori in difficoltà e in cui il carovita colpisce tante famiglie, già, diciamo grazie anche all’insistenza della Lega, le banche mettono 5 miliardi sul tavolo”.