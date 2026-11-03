Midterm 2026, italiano arrestato per frode elettorale: “Si fingeva cittadino Usa”

(Adnkronos) –

Un cittadino italiano è stato arrestato dall’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement Usa, con l’accusa di frode elettorale mentre gli Stati Uniti vanno alle urne per le elezioni di midterm 2026. E’ quanto sottolinea l’agenzia federale statunitense in un post su ‘X’. “Andrea Morzetta, cittadino italiano di 72 anni – scrive l’Ice-, è stato arrestato dall’Ice e accusato di voto illegale. Morzetta avrebbe votato in quattro elezioni federali”. L’uomo si sarebbe in sostanza spacciato per cittadino statunitense recandosi ai seggi nel 2014, 2016, 2020 e 2024.

Secondo l’Ice, nel 2025 Morzetta avrebbe presentato una domanda di naturalizzazione, dichiarando di non essersi mai registrato per votare né di aver mai votato in alcuna elezione federale, statale o locale negli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalle autorità.

Morzetta è stato accusato di aver votato illegalmente pur essendo cittadino straniero. In caso di condanna, potrebbe dover rispondere penalmente per aver occultato il proprio ‘storico elettorale’ e per aver mentito ai funzionari dell’immigrazione. Inoltre, rischierebbe di perdere il titolo che gli consente di soggiornare legalmente negli Stati Uniti.

Il voto illegale, scrive l’Ice, “NON è un errore burocratico quando qualcuno, consapevolmente e deliberatamente, esprime un voto che non è autorizzato a esprimere. I cittadini americani meritano elezioni EQUE e ONESTE, e l’amministrazione Trump si impegna a tutelarne l’integrità”.