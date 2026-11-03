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Midterm, 3 astronauti Nasa hanno votato dalla Stazione spaziale

| 3 Novembre 2026 21:29 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 3 nov. (askanews) – Per le elezioni di Midterm il vano notte dell’astronauta Anil Menon, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è diventato una cabina elettorale. In un breve video pubblicato su X, Menon ha raccontato di aver utilizzato il proprio computer per compilare e inviare una scheda elettorale elettronica alla contea di Harris, in Texas. Anche i suoi compagni di equipaggio, Jessica Watkins e Luke Delaney – riporta la Associated Press – hanno fatto lo stesso.

La contea di Harris ospita il Johnson Space Center della Nasa e il centro di controllo della missione. Gli astronauti statunitensi votano dallo spazio dal 1997.

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