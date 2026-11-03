Midterm, amministrazione Usa: “Cauto ottimismo” alla Casa Bianca

Roma, 3 nov. (askanews) – Il clima alla Casa Bianca nel giorno delle elezioni è di “cauto ottimismo”. Lo ha riferito alla Cnn un funzionario dell’amministrazione americana, mentre gli elettori si recano alle urne per decidere chi controllerà il Congresso.

Un consigliere che ha parlato con il presidente Donald Trump ieri sera ha dichiarato che “è un eterno ottimista ed era di ottimo umore”.

A livello pubblico, il messaggio è stato incentrato sulla mobilitazione degli elettori. Stephen Miller, vice capo di gabinetto della Casa Bianca per le politiche, questa mattina ha affidato a X una sola parola: “Votate”.

Nella mattinata di martedì, Trump è intervenuto telefonicamente in due interviste, a ‘Fox & Friends’ e al ‘The Dan Bongino Show’. Durante il collegamento con Fox ha fatto un annuncio a sorpresa, dichiarando che gli aiuti a Israele saranno interrotti alla fine dell’anno.

Alla vigilia delle elezioni, Trump era intervenuto presso la Reflecting Pool del Lincoln Memorial con un discorso presentato come il suo messaggio conclusivo in vista delle elezioni di midterm, ma che si è concentrato soprattutto sui suoi progetti di ristrutturazione di Washington. Per oltre 20 minuti ha parlato della Reflecting Pool, mostrando anche alcune immagini, e di altri interventi nella capitale.

Un argomento che era ancora nei suoi pensieri questa mattina.

“La Reflecting Pool è magnifica. Abbiamo riaperto 83 statue e monumenti, strutture che erano state abbandonate per 50 anni. Erano ricoperti di graffiti rossi. Ora sono splendidi, più belli di quando furono costruiti. È un posto meraviglioso”, ha dichiarato Trump a Bongino.