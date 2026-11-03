Midterm, Cnn: voto anticipato ha già superato il totale del 2022

Roma, 3 nov. (askanews) – Il voto anticipato per le midterm americane ha superato il totale del 2022, secondo i dati raccolti da Cnn, Associated Press e Catalist. Nello specifico, sono già stati espressi oltre 58,5 milioni di voti anticipati.

La Cnn riporta che si tratta già di oltre un milione di schede elettorali anticipate in più rispetto a quelle espresse nel 2022, nonostante questo conteggio presenti dati limitati o mancanti provenienti da diversi Stati e non includa i milioni di schede elettorali inviate per posta che probabilmente verranno restituite oggi o nei prossimi giorni.