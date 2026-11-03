Midterm, economia la preoccupazione principale degli elettori

Roma, 3 nov. (askanews) – Gli elettori statunitensi hanno indicato l’economia come la loro preoccupazione principale nel recarsi alle urne per le elezioni di metà mandato: è quanto risulta dal sondaggio “Voter Poll”, che si basa su un campione rappresentativo di elettori nel periodo che precede le elezioni e include rilevazioni effettuate sia tra chi ha votato in anticipo, sia tra chi si è recato alle urne nel giorno stesso del voto.

Circa il 39% degli oltre 79.000 intervistati ha definito l’economia come il problema più importante che il Paese deve affrontare, seguita dallo stato della democrazia, indicato come priorità dal 32%.

L’immigrazione è stata citata dal 14% degli intervistati come la preoccupazione principale, mentre sanità, politica estera e criminalità sono state indicate da una percentuale minore.