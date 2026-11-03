Midterm, Gasparri (FI): preoccupa deriva fondamentalista Partito democratico

Roma, 3 nov. (askanews) – “Ho sempre pensato che Trump rappresenti una scelta piuttosto eccentrica rispetto alla tradizione repubblicana americana. Basti pensare alla vicenda dei dazi, che ha creato tensioni tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, mentre noi siamo storicamente favorevoli a un’alleanza euro-atlantica stabile. Le previsioni per Trump non sono particolarmente favorevoli, anche se spesso vengono smentite. Trump arriva sicuramente a queste elezioni ‘affannato’. Allo stesso tempo, mi preoccupa una deriva fondamentalista del Partito democratico. Vedo alcuni candidati con posizioni di estrema sinistra, fuori dagli schemi tradizionali dello stesso Partito democratico, come nel caso del sindaco di New York. Trump è apparso sopra le righe in molte occasioni”. Così il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, a Sky Economia su Sky Tg24.

“Tuttavia, mi pare che anche il Partito democratico stia uscendo dai canoni tradizionali. Vedremo come andrà a finire, perché il rapporto con l’America è fondamentale per noi sia per l’aspetto economico che per quello della difesa. Per questo, in Italia, c’è grande attenzione nel capire quale sarà l’esito di queste elezioni”, ha aggiunto.