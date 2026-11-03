Midterm, Naacp: elettori afroamericani riconoscono urgenza del momento

Roma, 3 nov. (askanews) – Derrick Johnson, presidente della storica organizzazione statunitense per la difesa dei diritti civili degli afroamericani NAACP, ha dichiarato a NBC News di essere incoraggiato dai dati sull’affluenza al voto anticipato registrati negli Stati del Sud, affermando che gli elettori afroamericani “riconoscono l’urgenza del momento”.

“Conoscono la storia degli Stati del Sud e i tentativi di ridurre la partecipazione elettorale degli afroamericani. Per questo le persone stanno andando a votare”, ha affermato l’attivista americano.

“Non si possono continuare ad attaccare i diritti degli elettori afroamericani aspettandosi che la comunità non reagisca. E le persone stanno rispondendo di conseguenza”, ha specificato Johnson riferendosi a quanto accaduto in Louisiana dove una causa è arrivata fino alla Corte Suprema, in virtù della drastica limitazione dell’utilizzo del criterio razziale nella definizione dei collegi elettorali per il Congresso.