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Musica in lutto, morta Nicole Tylor delle Taylor Red: la cantante country aveva 35 anni

| 3 Novembre 2026 19:05 | 0 commenti

Musica in lutto, morta Nicole Tylor delle Taylor Red: la cantante country aveva 35 anni

AdnKronos
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(Adnkronos) – Musica in lutto: la cantante delle Taylor Red, Nicole Taylor, è morta all’età di 35 anni. A darne l’annuncio sono state le sorelle Nika e Natalie Taylor, che insieme formavano la band country, con un video condiviso sui propri profili Instagram e TikTok lunedì 2 novembre, come sottolinea il magazine People.  

A Nicole Taylor era stato diagnosticato un cancro al seno in fase terminale nel 2022. Le sorelle, note soprattutto per le canzoni “Country Money” e “Rent Free”, si sono dette “con il cuore spezzato. Pensavamo sinceramente che sarebbe guarita, ma ora è guarita in Paradiso. Il tumore che le è stato diagnosticato era aggressivo. Ha affrontato la malattia senza paura. Ha continuato a praticare CrossFit durante le sedute di chemioterapia. Ha risposto bene alle cure ed è stata dichiarata libera dalla malattia”. 

Poi, c’è stato un ulteriore peggioramento delle sue condizioni: “Ha cercato di non vivere nella paura, è rimasta piena di speranza. Ha viaggiato, ha cercato di vivere la vita, ha lavorato sodo, ha cercato di divertirsi”, hanno detto ancora le sorelle, che hanno concluso: “Diceva di aver trovato tanta pace e le siamo davvero grate per questo. Siamo ancora sotto choc, non pensavamo che sarebbe successo, ma sappiamo che non soffre più”. 

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