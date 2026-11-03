New Orleans ferma Memphis, Doncic e Gilgeous-Alexander show nella notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Tutte e trenta le squadre in campo, quindici partite e nessuna più imbattuta. Nella notte extralarge della Nba cade anche Memphis, fermata in casa da New Orleans per 135-134 dopo un supplementare. I Pelicans interrompono la serie di sei vittorie dei Grizzlies con 25 punti a testa di Zion Williamson, autore anche di 11 rimbalzi, e Karlo Matkovic. Decisivi i due liberi di Jeremiah Fears a 7″3 dalla fine dell’overtime, mentre Ty Jerome, protagonista con 40 punti, sbaglia il tiro della vittoria. Brilla ancora Luka Doncic, che trascina i Los Angeles Lakers al successo per 138-117 su Miami con 42 punti, 13 assist e 7 rimbalzi. È la quarta prestazione da almeno quaranta punti nelle ultime cinque uscite dello sloveno, con i gialloviola che migliorano il proprio bilancio a 6-2. A Cleveland, invece, la copertina è di Shai Gilgeous-Alexander: il canadese firma il massimo stagionale di 43 punti e la tripla del sorpasso a 33 secondi dalla sirena nel 117-112 di Oklahoma City. Ajay Mitchell aggiunge 20 punti e i liberi della sicurezza, mentre ai Cavaliers non bastano i 17 punti e 11 assist di Donovan Mitchell.

Intanto i Thunder hanno annunciato che ritireranno il numero 0 di Russell Westbrook, domenica 7 febbraio, in occasione della partita casalinga contro i New York Knicks al Paycom Center. Tornando alle gare Houston interrompe la striscia di cinque successi di Boston imponendosi per 109-93. Alperen Sengun guida i Rockets con 26 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, mentre Jayson Tatum si ferma a quota 19. Vince in rimonta Golden State, che recupera sedici lunghezze di svantaggio e supera Phoenix per 116-113: Stephen Curry chiude con 34 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, ai Suns non bastano i 26 di Devin Booker. Colpo esterno anche di Portland, che passa a Denver per 118-110 con 28 punti di Deni Avdija e la doppia doppia da 17 punti e 18 rimbalzi di Donovan Clingan. I Nuggets si arrendono nonostante i 35 punti di Jamal Murray e i 26 con 9 rimbalzi e 8 assist di Nikola Jokic. San Antonio centra la quinta vittoria consecutiva battendo Utah per 119-97, con 17 punti di Dylan Harper e 12 punti, 11 rimbalzi e 3 stoppate di Victor Wembanyama. New York si prende il derby con Brooklyn per 103-90, trascinata dai 22 punti di Landry Shamet: è il quindicesimo successo consecutivo dei Knicks contro i Nets.

Detroit travolge Charlotte per 124-91 con un Cade Cunningham da 33 punti, 7 assist e 5 recuperi, mentre Philadelphia supera Chicago per 126-107 con 26 punti di Tyrese Maxey. Negli altri incontri Washington passa a Orlando per 103-94, Sacramento conquista la prima vittoria stagionale battendo Dallas per 115-100 e Minnesota piega Milwaukee per 112-100 con 34 punti di LaMelo Ball. Atlanta espugna Indianapolis per 108-104 grazie ai 34 punti di Nickeil Alexander-Walker, mentre i Los Angeles Clippers cadono in casa 118-125 contro Toronto, trascinata dal trio Quickley-Barrett-Barnes.

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